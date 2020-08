Βηρυτός: Μεγαλώνει η λίστα νεκρών - Έκρηξη από νιτρικό αμμώνιο

Ένα ασύλληπτο δράμα επισκίασε τον Λίβανο, μετά τις δύο φονικές εκρήξεις που συγκλόνισαν τη Βηρυτό στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 70 ανθρώπους και αφήνοντας πίσω περισσότερους από 2.700 τραυματίες, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της χώρας. Στα ύψη βρίσκεται η ανησυχία για αύξηση του αριθμού των θυμάτων καθώς υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, ενώ συνεχίζεται και τις βραδινές ώρες το τιτάνιο έργο των διασωστών.

Ο επικεφαλής της Γενικής Ασφάλειας του Λιβάνου Αμπάς Ιμπραήμ δήλωσε ότι ότι 2.700 τόνοι νιτρικού αμμωνίου βρίσκονταν στο λιμάνι της Βηρυτού όταν έγινε η έκρηξη.

The port of #Beirut has been completely destroyed in today’s massive explosion. This is #Lebanon’s main economic lifeline.

The economic crisis in our country - already worsened by US sanctions - is about to get much worse. pic.twitter.com/vxycOYVrCm

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) August 4, 2020