Bloomberg:Το νέο κύμα κορωνοϊού στην ΕΕ χτυπά πιο φτωχές περιοχές

Ο κορωνοϊός δείχνει να απομακρύνεται από τις «πλούσιες» περιοχές του Παρισίου, της Μαδρίτης και του Μιλάνου και «προτιμά» αδύναμους πληθυσμούς.

Το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού «χτύπησε» σκληρά τις πιο πλούσιες πόλεις της Ευρώπης, όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, την Μαδρίτη και το Μιλάνο. Ο ιός φάνηκε να ισοπεδώνει τα πάντα, χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Οι τελευταίες εξάρσεις της ευρωπαϊκής ηπείρου, φαίνεται να είναι πολύ διαφορετικές. Οι περισσότερες εξ αυτών έχουν μεταφερθεί τώρα σε πιο υποβαθμισμένες γειτονιές της Ευρώπης, που κατοικούνται από μειονότητες ή μετανάστες, οι οποίοι εργάζονται σε χαμηλόμισθες δουλειές, που είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της οικονομίας.

