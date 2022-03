Βομβαρδισμός πολυκατοικίας στο Κίεβο -2 νεκροί (Βίντεο)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν όταν Ρώσοι βομβάρδισαν κτίριο κατοικιών στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπως επιβεβαίωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, Άντον Γκεραστσένκο.

Η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης ανέφερε νωρίτερα ότι μια ρωσική οβίδα χτύπησε πολυκατοικία εννέα ορόφων και προκάλεσε ζημιές σε πολλά διαμερίσματα.

Εν τω μεταξύ, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας πύργος τηλεόρασης κοντά στο Ρίβνε στη δυτική Ουκρανία χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν υπήρξαν θύματα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με πυραύλους με στόχο διοικητικά κτίρια στο χωριό Stavische, στην περιοχή Ζιτομίρ.

More photos from the scene published by the State Emergency Service. pic.twitter.com/1Eh9yzOhNO

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022