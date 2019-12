Βραβεία Ευρ.Κινηματογράφου: Θρίαμβος για Λάνθιμο και «Ευνοούμενη»

Σάρωσε τα Ευρωπαϊκά βραβεία Κινηματογράφου 2019 του διεξάγονται στο Βερολίνο, ο Γιώργος Λάνθιμος με την ταινία «Η Ευνοούμενη» («The Favourite»).

Ο ίδιος αναδείχθηκε «Ευρωπαίος Σκηνοθέτης» της χρονιάς, ενώ «Η Ευνοούμενη» ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκή Ταινία» και «Ευρωπαϊκή Κωμωδία» της χρονιάς.

Παράλληλα, η πρωταγωνίστριά του, Ολίβια Κόλμαν, η οποία κέρδισε και το Βραβείο Όσκαρ για τον ρόλο της Βασίλισσας Άννας στην ταινία, ανακηρύχθηκε και «Ευρωπαία Ηθοποιός» για το 2019.

Η ταινία του Λάνθιμου απέσπασε ακόμη τα βραβεία Μοντάζ με τον Γιώργο Μαυροψαρίδη, Φωτογραφίας με τον Ρόμπι Ράιαν, Μακιγιάζ με την Νάντια Στέισι και Κοστουμιών, με την Σάντι Πάουελ.

Η Ολίβια Κόλμαν δεν βρισκόταν στην αίθουσα προκειμένου να παραλάβει το βραβείο της και χαιρέτισε την απονομή με βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Για λογαριασμό του Γιώργου Λάνθιμου, το βραβείο σκηνοθεσίας παρέλαβε ο παραγωγός της ταινίας Εντ Γκίνι. «Ο Γιώργος θα χαρεί πολύ για αυτό το βραβείο», δήλωσε ο στενός συνεργάτης του.

"I am so thrilled and touched. Thank you so much." Olivia Colman, European Actress 2019 for THE FAVOURITE. #efa2019 pic.twitter.com/iX22fQTCUp — European Film Awards (@EuroFilmAwards) December 7, 2019

Το Βραβείο του «Ευρωπαίου Ηθοποιού» κέρδισε ο Αντόνιο Μπαντέρας για την ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ «Πόνος και Δόξα» («Pain and Glory»), ενώ το Βραβείο του Κοινού απονεμήθηκε στην ταινία «Ψυχρός Πόλεμος» («Cold War») του Πάβελ Παβλικόφσκι. Καλύτερο ευρωπαϊκό ντοκιμαντέρ αναδείχθηκε το βρετανοαμερικανικό «For Sama», με θέμα μια γυναίκα στον πόλεμο της Συρίας.

The award European Film 2019 goes to THE FAVOURITE, directed by Yorgos Lanthimos, produced by Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, Yorgos Lanthimos. #efa2019 pic.twitter.com/MxR9HPsJjV — European Film Awards (@EuroFilmAwards) December 7, 2019

Το Βραβείο για την Συνολική Προσφορά στον Κινηματογράφο απονεμήθηκε στον γερμανό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτσογκ, ο οποίος το παρέλαβε από τον επίσης γερμανό συνάδελφό του, Βιμ Βέντερς. Ο τελευταίος του τραγούδησε μάλιστα ζωντανά από την σκηνή, «Nothing compares to you». «Μπορούμε να χαιρόμαστε που δεν υπάρχει "ευρωπαϊκός κινηματογράφος", με μόνο ένα στιλ. Χαίρομαι που η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κατέστησε εφικτό μικρές χώρες να δημιουργήσουν υπέροχες ταινίες», δήλωσε ο Βέρνερ Χέρτσογκ και χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «το μεγαλύτερο εγχείρημα ειρήνης στην ιστορία».

The award European Comedy 2019 goes to THE FAVOURITE by Yorgos Lanthimos. #efa2019 pic.twitter.com/eZuC4v00E8 — European Film Awards (@EuroFilmAwards) December 7, 2019

Η Ζιλιέτ Μπινός έλαβε το τιμητικό Βραβείο Ευρωπαϊκού Επιτεύγματος στον Παγκόσμιο Κινηματογράφο και, παραλαμβάνοντάς το, αναφέρθηκε στον νέο τον ρόλο της Τέχνης στον σημερινό ταραγμένο κόσμο: «Τέχνη είναι να βρίσκεις το νέο, να το μοιράζεσαι, να βρίσκεις έναν καινούργιο κόσμο», είπε συγκινημένη. Απευθυνόμενη δε στις νέες ηθοποιούς, συμβούλευσε: «Να διαλέγετε τις ταινίες σας, να είστε υπεύθυνες για ό,τι επιλέγετε, διότι κάνουμε την διαφορά». Η βραβευμένη και με Όσκαρ γαλλίδα ηθοποιός ευχαρίστησε ακόμη την αδελφή της και τις νταντάδες που πρόσεχαν τα παιδιά της ενώ εκείνη εργαζόταν.

Τα Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου θεωρούνται τα σημαντικότερα κινηματογραφικά βραβεία στην Ευρώπη και αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, κατά το πρότυπο των Όσκαρ. Κάθε δύο χρόνια η απονομή φιλοξενείται στο Βερολίνο, ενώ ενδιάμεσα την διοργάνωσή τους αναλαμβάνει κάποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη.

