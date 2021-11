Βραζιλία: Σκοτώθηκε η Μαρίλια Μεντόσα σε αεροπορικό δυστύχημα

Θρήνο προκάλεσε στην Βραζιλία ο θάνατος χθες σε αεροπορικό δυστύχημα της Μαρίλια Μεντόσα, μιας από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες της χώρας.

Σταρ του «sertanejo», εκ των δημοφιλέστερων μουσικών ειδών της χώρας, η 26χρονη τραγουδίστρια έχασε τη ζωή της σε συντριβή ενός μικρού αεροπλάνου-ταξί στην βραζιλιάνικη πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν επίσης ο παραγωγός της τραγουδίστριας, ο θείος της και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους, γνωστοποίησε ο ατζέντης της Μεντόσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, πιθανή αιτία του δυστυχήματος ήταν η σύγκρουση του αεροσκάφους με μια κεραία.

Brazilian singer and Latin #Grammy winner #MariliaMendonca has died in an #airplane #crash.#Brazil #Brazilian #MariliaMendoncarip pic.twitter.com/y0ZlLIHKG4

