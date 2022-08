Βρετανία: Άδεια τα ράφια των σούπερ μάρκετ με τα εμφιαλωμένα νερά

Στα σούπερ μάρκετ έτρεξαν για άλλη μια φορά πανικόβλητοι καταναλωτές στη Βρετανία, που μαστίζεται από την ξηρασία.

Οι καταναλωτές έσπευσαν μαζικά να προμηθευτούν εμφιαλωμένο νερό, με αποτέλεσμα τα ράφια πολλών σούπερ μάρκετ σε αρκετές περιοχές, να αδειάζουν.

Χθες, η μισή Αγγλία κηρύχθηκε σε κατάσταση ξηρασίας για πρώτη φορά από το 2018. Αν και υπήρχαν προβλέψεις για βροχοπτώσεις και καταιγίδες, το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Βρετανίας δεν αναμένεται ότι θα δει σημαντικές βροχές μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Οι υπηρεσίες Ύδρευσης καλούν τους πολίτες να κάνουν γρήγορα ντους, να ποτίζουν τα φυτά με τα απόνερα και να αφήνουν σκονισμένα τα αυτοκίνητά τους. Την ίδια ώρα, υποκαταστήματα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Aldi στο Λονδίνο ανακοίνωσαν ότι οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν μόνον έως πέντε μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβολή περιορισμών στη χρήση του νερού. Ωστόσο, ασκείται πίεση στις εταιρείες ύδρευσης της Βρετανίας να απαγορεύσουν στους πελάτες να χρησιμοποιούν λάστιχο και ποτιστικά για τον κήπο, όπως και για το πλύσιμο πιάτων. Μάλιστα, τυχόν επιδείνωση της κατάστασης ενδέχεται να οδηγήσει σε σκληρά μέτρα, όπως και δελτίο στο νερό.

London's Aldi Supermarket has imposed a cap on the purchase of bottled water amid a drought announcement: The store put up signs stating that you can only buy five single bottles and three multi-packs per person, writes the Telegraph. pic.twitter.com/39iJHutCg3

