Βρετανία: Ανάσυρση ατόμων από παγωμένη λίμνη

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι που ανασύρθηκαν από λίμνη κοντά στο Solihull της Βρετανίας και ενώ οι θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

BREAKING: I’m at the scene of a major incident where a huge emergency services response has arrived at Babbs Mill in Solihull - updates as soon as we have them @birmingham_live @my_solihull pic.twitter.com/V4rxVwoagh

Η αστυνομία των West Midlands επιβεβαίωσε ότι ένας «αριθμός ανθρώπων» ανασύρθηκε από μια λίμνη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σε tweet της, η αστυνομία περιέγραψε την κατάστασή τους ως «κρίσιμη».

We are currently at the scene of a serious incident at Babbs Mill Park, Fordbridge Road, #Kingshurst, #Solihull.

A number of people have been pulled from a lake and are being transported to hospital. They are believed to be in a critical condition. pic.twitter.com/lYUB6kZJRK

— West Midlands Police (@WMPolice) December 11, 2022