Βρετανία: Εκκενώθηκε σταθμός του μετρό στο Λονδίνο

Σε εκκένωση του σταθμού του μετρό Euston στο Λονδίνο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς διερευνάται περιστατικό ασφαλείας.

Σε ανακοίνωση της υπηρεσίας σιδηροδρόμων (Network Rail) αναφέρεται χαρακτηριστικά πως... «ο σταθμός Euston έχει κλείσει για ένα περιστατικό ασφαλείας. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συρμοί εντός ή εκτός σταθμού. Η βρετανική αστυνομία μεταφορών βρίσκεται στο σημείο και παρακολουθεί τις εξελίξεις».

Ο σταθμός Euston, που αποτελεί μεγάλο συγκοινωνιακό κόμβο, ήταν γεμάτος με κόσμο που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του, καθώς πέραν των συρμών του μετρό, από εκεί ξεκινούν επίσης τρένα που κατευθύνονται προς τα βόρεια της χώρας.

Not a good start to the Christmas getaway...Euston Station has been evacuated. pic.twitter.com/2PY9tbTteO

