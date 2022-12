Βρετανία: Έκρηξη με έναν νεκρό και δεκάδες αγνοούμενους

Εκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο της νήσου του Τζέρσεϊ στην Μάγχη και υπάρχουν αγνοούμενοι, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο λιμάνι του νησιού και συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες στον τόπο του συμβάντος.

Το AFP (Γαλλικό Πρακτορείο), το BBC και το Sky News μετέδωσαν ότι ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί, ωστόσο το Reuters μεταδίδει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία.

WATCH: #BNNUK Reports.

After reports emerged of an explosion in the early hours of Saturday, a large area in St Helier has been cordoned off.#Jersey #explosion #UK #Accident pic.twitter.com/35rfgR2LcH

