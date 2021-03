Βρετανία: Επεισόδια, αστυνομική βία & συλλήψεις διαδηλωτών

Σε τουλάχιστον 10 συλλήψεις διαδηλωτών προχώρησε η αστυνομία του Μπρίστολ της Αγγλίας το βράδυ της Παρασκευής (26/03), κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στις κινητοποιήσεις των πολιτών κατά του νέου νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων.

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους ενάντια στο νόμο της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον που δίνει στις αστυνομικές αρχές τη δυνατότητα περιορισμού των διαδηλώσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών.

Cops in a Bristol now chopping at protesters on the floor with their riot shields . Disgrace. #bristol #BristolProtest #killthebill pic.twitter.com/q2OIWqr1HB

Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο καταγγέλλουν την αστυνομία για ασύμμετρη βία κατά των πολιτών και καταστολή, ενώ αναφέρουν πως οι αστυνομικοί επιτέθηκαν και στους ίδιους, παρόλο που έκαναν σαφές ότι εκπροσωπούν τον Τύπο.

"Η αστυνομία μου επιτέθηκε στη διαμαρτυρία του Μπρίστολ, παρόλο που τους είπα ότι ήμουν από τον Τύπο. Παρατηρούσα με σεβασμό αυτό που συνέβαινε και δεν έθεσα καμία απειλή σε κανέναν από τους αξιωματικούς", κατήγγειλε ο δημοσιογράφος της Daily Mail, Matthew Dresch, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με αστυνομικούς που τον χτυπούν με ένα μπαστούνι.

Police assaulted me at the Bristol protest even though I told them I was from the press. I was respectfully observing what was happening and posed no threat to any of the officers. I have muted the latter part of the video to spare you all the pain of hearing my shrill voice. pic.twitter.com/a7a0Nnw0bG

Φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και των social media καταγράφουν τα περιστατικά ωμής βίας των αστυνομικών κατά των πολιτών στο Μπρίστολ, προκαλώντας οργή, ενώ την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, χαρακτηρίζει "επαίσχυντη" τη βία της αστυνομίας.

TW: Violence

An officer in Bristol either punches or hits a baton across the face of a woman.

One person there told me it was the most brutal they’d ever seen the police. If politicians, media & civil society can’t reject this we have major problems. pic.twitter.com/9mK7vcsZ3g

— Aaron Bastani (@AaronBastani) March 27, 2021