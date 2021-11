Βρετανία: Κατέρρευσε οροφή σε σχολείο του Λονδίνου

Εσπευσμένα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 12 παιδιά με τραύματα μετά από κατάρρευση οροφής σε σχολείο σήμερα το πρωί στο Λονδίνο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκκένωσαν το σχολικό ίδρυμα Rosemead Prep School στο Ντάλγουιτς του Λονδίνου, αφού μια οροφή στον δεύτερο όροφο υποχώρησε με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στα παιδιά και τον εκπαιδευτικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Mirror, η διεύθυνση του σχολείου επιβεβαιώνει ότι 12 παιδιά και ένας δάσκαλος βρίσκονταν στην τάξη εκείνη τη στιγμή, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

