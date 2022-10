Βρετανία: Παραιτήθηκε η Λιζ Τρας

Την παραίτησή της ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας, έπειτα από μόλις 6 εβδομάδες στην εξουσία.

Η Τρας είπε ότι «δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την εντολή» με την οποία εξελέγη και ότι θα υπάρξουν εσωκομματικές εκλογές στους Συντηρητικούς για την ηγεσία «που θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας».

Η Τρας εξελέγη για να αντικαταστήσει τον Μπόρις Τζόνσον και στις 6 Σεπτεμβρίου έγινε επισήμως πρωθυπουργός αφού πήρε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από την βασίλισσα Ελισάβετ Β’, δύο ημέρες πριν αυτή αποβιώσει.

Liz Truss to resign as UK prime minister after 45 days in office https://t.co/WdW4QyHMyl

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 20, 2022