Βρετανία: Συνεχίζεται η επέλαση του χιονιά - Φόβοι για θανάτους

Οι ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες και τα χιόνια εξακολουθούν να πλήττούν τη Γηραιά Αλβιώνα με ένα σαρωτικό κύμα κακοκαιρίας να επελαύνει στη χώρα, αφήνοντας πίσω του τρεις νεκρούς.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό από τα βρετανικά ΜΜΕ ότι πέθαναν τρία από τα παιδιά που έπεσαν στην παγωμένη λίμνη Σόλιχαλ.

Πρόκειται για παιδιά ηλικίας 8, 10 και 11 ετών. Ένα τέταρτο παιδί ηλικίας 6 ετών εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοκομείο και να παλεύει για τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται ότι τα τέσσερα παιδιά ανασύρθηκαν από τα παγωμένα νερά το μεσημέρι της Κυριακής και μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται ο κίνδυνος για την καταγραφή νέων θανάτων, ενώ υπηρεσίες έχουν παραλύσει, σχολεία έχουν κλείσει και δρομολόγια μέσων συγκοινωνίας έχουν ακυρωθεί ενώ παράλληλα και πτήσεις αναστέλλονται.

Freezing fog remains hanging in the air after a night of heavy snow across parts of the UK. Weather live updates: https://t.co/7spt2KAuiu pic.twitter.com/TYhbfZNR54 — Sky News (@SkyNews) December 12, 2022

Οι συγκεκριμένες θερμοκρασίες καταγράφονται μετά το κύμα ζέστης και υψηλών θερμοκρασιών που έπληξε τη Βρετανία, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές κατά τους θερινούς μήνες.

Ακυρώθηκαν πτήσεις σε Gatwick και Stansted, κλειστά τα σχολεία

Δεκάδες πτήσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν τελείως στα αεροδρόμια Gatwick και Stansted λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει τις τελευταίες ώρες το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, λόγω της κακοκαιρίας κάποια αεροπλάνα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν μετά την απογείωσή τους.

Not every evening you can do this on a hill in #London. Thanks #londonsnow. pic.twitter.com/Ad06MbV7EW — Hugh Carter (@Hugh_Carter_) December 11, 2022

Το Λονδίνο τέθηκε σε κατάσταση «κίτρινου» συναγερμού, καθώς σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να βελτιωθούν μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

London right now turning into a snowy wonderland pic.twitter.com/LlP5BKLuWV — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) December 11, 2022

Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι οι Βρετανοί πρέπει να προετοιμαστούν για μία «παγωμένη ομίχλη» και για θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και -15 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, πολλά αυτοκίνητα στο Σάσεξ είναι εγκαταλελειμμένα σε δρόμους λόγω του χιονιά, ενώ δεκάδες σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτερά.

Westminster is looking pretty magical tonight in the fresh, new snow ❄️ #London Credit: @ScottDuncanWX pic.twitter.com/k9oFaM9ild — Nahel Belgherze (@WxNB_) December 11, 2022

Σύμφωνα με την Daily Mail, η υπηρεσία ασθενοφόρων στην Ουαλία «δεν ήταν σε θέση να περιορίσει την αυξημένη ζήτηση» το Σαββατοκύριακο, καθώς το 111 δέχθηκε περισσότερες από 10.000 κλήσεις, αριθμός ρεκόρ για τη χώρα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Μέχρι τότε, ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), συμβουλεύει τους κατοίκους να παραμείνουν σε ζεστά μέρη και να προσέχουν κυρίως τις ευάλωτες ομάδες.

Η National Highways κάνει έκκληση στους Λονδρέζους να μετακινούνται μόνο αν είναι ανάγκη και να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στην οδήγηση.

Την ίδια ώρα, το Κεντ έχει «χτυπηθεί» ιδιαίτερα από την κακοκαιρία με το χιόνι να επηρεάζει σοβαρά τον αυτοκινητόδρομο Μ2 και τμήματα του M20.

