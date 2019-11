Βρέθηκαν 145 τάφοι κάτω από λύκειο στην Φλόριντα

Περίπου 145 φέρετρα βρέθηκαν θαμμένα κάτω από το λύκειο στην Τάμπα της Φλόριντα, με αξιωματούχους της πολιτείας να εκτιμούν ότι προφανώς πρόκειται για κάποιο παλιό νεκροταφείο.

Στον χώρο αυτό, όπως αναφέρει το CNNi, ενδεχομένως να ετάφησαν οικονομικά ασθενέστεροι πολίτες στα μέσα του 20ου αιώνα.

«Έχουν βρεθεί σαφείς ενδείξεις από γεωφυσικούς για ταφές στο campus του λυκείου Κλάρενς Λιον Κινγκ» δήλωσαν την Τετάρτη οι αξιωματούχοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Χίλσμπορο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα των ερευνών, είναι πιθανό να έχουν ταφεί περισσότεροι από 250 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν όλοι ήταν Αφροαμερικανοί.

Εδώ και ένα μήνα η περιοχή έχει αποκλειστεί και θα παραμείνει έτσι ώσπου να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Έπειτα, οι αρμόδιες Αρχές θα αποφασίσουν εάν θα κατάσχουν την περιοχή ή αν θα επιστραφεί στο σχολείο.

