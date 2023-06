Βρέθηκαν συντρίμμια κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, λέει η ακτοφυλακή των ΗΠΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ένα σημείο με συντρίμμια ανακαλύφθηκε εντός της περιοχής έρευνας των τηλεχειριζόμενων οχημάτων (ROV) κοντά στον Τιτανικό, ανακοίνωσε η αμερικανική ακτοφυλακή.

Oι ειδικοί αξιολογούν τις πληροφορίες.

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου στις 15:00 -τοπική ώρα- (22.00) ώρα Ελλάδας) για να ενημερώσει για τα τελευταία ευρήματα από την επιχείρηση αναζήτησης του υποβρυχίου Titan.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το γαλλικό πλοίο, που μεταφέρει ρομπότ και βαθυσκάφος, τα οποία έχουν την δυνατότητα κατάδυσης ακόμα και στα 6.000 μέτρα έφθασε στην περιοχή των ερευνών για το χαμένο υποβρύχιο «Titan» που εξερευνούσε το ναυάγιο του Τιτανικού, ανακοίνωσε το γαλλικό ινστιτούτο θαλασσίων ερευνών Ifremer.

Το ερευνητικό σκάφος «Atalante» χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ηχητικό σύστημα για την χαρτογράφηση του βυθού ώστε η έρευνα του ρομπότ να είναι περισσότερο στοχευμένη, διευκρίνισε το Ifremer.

Την άφιξη του «Atalante» στον χώρο των ερευνών και την κατάδυση του ρομπότ «Victor 6000» στον Ατλαντικό, επιχειρώντας να εντοπίσει σημάδια του «Titan», επιβεβαίωσε και η αμερικανική ακτοφυλακή.

Το γαλλικό ρομπότ έχει τηλεκατευθυνόμενους βραχίονες με το οποίους μπορεί να κόψει καλώδια ή να κάνει άλλες μανούβρες για να απελευθερώσει κάποιο ακινητοποιημένο σκάφος. Μπορεί επίσης να καταδυθεί σε μεγαλύτερο βάθος από τα υπόλοιπα βαθυσκάφη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο του ναυαγίου.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, βρίσκεται και το καναδικό πλοίο «Horizon Arctic», το οποίο έχει επίσης αναπτύξει το δικό του τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα «το οποίο έφτασε στον πυθμένα της θάλασσας και ξεκίνησε την έρευνά του για το αγνοούμενο υποβρύχιο», ανέφερε η ακτοφυλακή.

Πέρασαν οι προβλεπόμενες 96 ώρες για τα αποθέματα οξυγόνου

Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) σήμανε, βάσει των προβλέψεων και της αμερικανικής ακτοφυλακής, η ώρα κατά την οποία τελείωσαν τα αποθέματα οξυγόνου που υπήρχαν στο υποβρύχιο «Titan».

Ωστόσο, η ακριβής κατάσταση στο σκάφος είναι άγνωστη και οι ειδικοί έχουν πει ότι οι προβλέψεις σχετικά με τις προμήθειες είναι «ανακριβείς» αναφορικά με τους επιβαίνοντες στο «Titan».

Θυμίζεται πως το βαθυσκάφος Titan, μήκους 6,7 μέτρων, που ανήκει στην εταιρεία OceanGate Expeditions με έδρα τις ΗΠΑ, ξεκίνησε την κάθοδό του προς το ναυάγιο του Τιτανικού στις 08:00 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας). Έχασε επαφή με το πλοίο υποστήριξης από το οποίο αποκολλήθηκε έπειτα από περίπου μία ώρα και 45 λεπτά, δηλαδή λίγα λεπτά προτού φτάσει στο διάσημο ναυάγιο, σε μια απομακρυσμένη περιοχή του βόρειου Ατλαντικού.

Όταν ξεκίνησε το Titan διέθετε οξυγόνο για 96 ώρες, σύμφωνα με την εταιρεία. Το πόσο θα διαρκέσει στην πραγματικότητα το οξυγόνο εξαρτάται, σύμφωνα με τους ειδικούς, από πολλούς παράγοντες, όπως αν το βαθυσκάφος έχει ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα και από το αν οι επιβάτες διατηρούν την ψυχραιμία τους.

«Χρειαζόμαστε ένα θαύμα για να το εντοπίσουμε»

«Χρειαζόμαστε ένα θαύμα», λέει στο CNN ο δρ. Ντέιβιντ Γκάλο, Αμερικανός ωκεανογράφος που θεωρείται παγκοσμίως ως αυθεντία στις υποβρύχιες εξερευνήσεις, την ώρα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αμερικανικής ακτοφυλακής, τα αποθέματα οξυγόνου στο βαθυσκάφος «Titan» όπου επιβαίνουν πέντε άτομα, έχουν πιθανόν εξαντληθεί.

«Όσοι αναζητούν το εξαφανισμένο υποβρύχιο «χρειάζονται ένα θαύμα» για να το εντοπίσουν προτού εξαντληθούν τα αποθέματα οξυγόνου. Τα καλά νέα είναι ότι μπορούν να συμβούν θαύματα», πρόσθεσε ο καθηγητής Γκάλο, στενός φίλος του Γάλλου εξερευνητή Πολ-Ανρί Ναρζολέ, που βρίσκεται μέσα στο βαθυσκάφος που έχει χαθεί από την περασμένη Κυριακή.

«Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε συνεχώς το ρολόι και να προχωράμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είναι δύσκολο επειδή οι ωκεανοί είναι κατάμαυροι, μπορεί κανείς να αξιοποιήσει μόνο τους ήχους που ακούγονται», εξηγεί στο ειδησεογραφικό μαγκαζίνο του CNN «This Morning».

Λίγα 24ωρα νωρίτερα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι «είναι πολύ πιθανόν το βαθυσκάφος να διαλύθηκε σε κομμάτια προς τα μέσα. Να συνέβη, δηλαδή, μια ενδόρρηξη (implosion), κάτι που θα ήταν ολέθριο».

Κατά την άποψη του Αμερικανού ωκεανογράφου, δρ, Ντέιβιντ Γκάλο, εφόσον η επικοινωνία του «Titan» με το σκάφος υποστήριξης χάθηκε 1 ώρα και 45 λεπτά αφ' ότου καταδύθηκε με προορισμό το ναυάγιο του Τιτανικού, σε βάθος περίπου 3.800 μέτρων, «πιθανότατα προέκυψε κάποιο απρόοπτο εν μέσω της καθόδου του, δεδομένου ότι θα χρειαζόταν περίπου 2 ώρες για να φτάσει στα συντρίμμια υπολείμματα του Τιτανικού. Άρα, κάτι συνέβη που προκάλεσε απώλεια επικοινωνίας ή και ισχύος στο Titan, προτού φτάσει στο ναυάγιο».

Οι ελπίδες που γεννήθηκαν την Τετάρτη

Οι ομάδες έρευνας και οι συγγενείς των πέντε επιβαινόντων αναθάρρησαν την Τετάρτη μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού λιμενικού ότι καναδικά πλοία άκουσαν ήχους από τον βυθό της θάλασσας.

Το λιμενικό επεσήμανε ότι τα τηλεκατευθυνόμενα υποθαλάσσια οχήματα έρευνας κατευθύνονται προς το σημείο όπου ακούστηκαν οι ήχοι, χωρίς ωστόσο προς το παρόν να έχει εντοπιστεί το βαθυσκάφος. Εξάλλου αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι ήχοι αυτοί ενδεχομένως να μην προέρχονται από το Titan.

«Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τις οικογένειες των μελών του πληρώματος που εξαφανίστηκε με το Titan», δήλωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού λιμενικού Τζέιμι Φρέντερικ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Βοστόνη.

«Όταν βρίσκεσαι στη μέση μιας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, πάντα ελπίζεις», πρόσθεσε. Όμως τόνισε ότι «δεν μπορώ να σας πω τι είναι αυτοί οι ήχοι», εξηγώντας ότι η ανάλυσή τους δεν απέφερε συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Only few hours left:

The Atalante French vessel - viewed as the final hope for the missing Titan sub - has arrived at the search site. It is dropping in a deep sea robot called the Victor 6000, shown at the stern of its mother vessel.#MissingSub #OceanGate #Titan pic.twitter.com/uqs6hDfDIR

— WORLD MONITOR (@ZeusKingOfTwitt) June 22, 2023