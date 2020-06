Βρέθηκε νεκρός ο γνωστός παραγωγός του Χόλιγουντ, Στιβ Μπινγκ

Τέλος στη ζωή του σε ηλικία 55 ετών έθεσε ο γνωστός παραγωγός του Χόλιγουντ, δημιουργός ταινιών και πατέρας του παιδιού της ηθοποιού Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, Στιβ Μπινγκ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 55χρονος άνδρας, ο οποίος είχε έντονη φιλανθρωπική δράση, αυτοκτόνησε στο Λος Άντζελες, πηδώντας από διαμέρισμά του, το οποίο βρίσκεται στον 27ο όροφο ενός πολυτελούς συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Century City.

Πηγές ανέφεραν στο TMZ ότι έπασχε από κατάθλιψη, η οποία επιδεινώθηκε εν μέσω καραντίνας.

Συγγραφέας της σειράς Kangaroo Jack και παραγωγός ταινιών όπως το Get Carter και το Polar Express, o Μπινγκ κληρονόμησε μια περιουσία 600 εκατομμυρίων ευρώ από τον παππού του, ο οποίος ασχολούνταν με το real estate, σε ηλικία 18 ετών.

Σύμφωνα με το Variety, είχε επενδύσει περίπου 80 εκατομμύρια για την ταινία Polar Express. Αυτό φέρεται να ήταν σχεδόν το ήμισυ του κόστους παραγωγής κι έκανε τεράστια επιτυχία συγκεντρώνοντας σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στο box office.

Ο Bing ήταν επίσης παραγωγός στο «Hotel Noir» το 2012, ενώ την ίδια χρονιά δεσμεύτηκε να συμβάλει στον φιλανθρωπικό οργανισμό των Bill Gates και Warren Buffett “Giving Pledge” δωρίζοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του.

I loved Steve Bing very much. He had a big heart, and he was willing to do anything he could for the people and causes he believed in. I will miss him and his enthusiasm more than I can say, and I hope he’s finally found peace.

— Bill Clinton (@BillClinton) June 23, 2020