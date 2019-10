Brexit: Με tweet ζητά ενημέρωση η Κομισιόν για τα επόμενα βήματα

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μίνα Αντρέεβα, σχολίασε μέσω Twitter πως η Κομισιόν λαμβάνει υπόψιν της την υπερψήφιση της τροπολογίας Λέτουιν και το γεγονός ότι δεν διεξήχθη τελικά η ψηφοφορία επί της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Η τροπολογία, που πέρασε με 322 ψήφους υπέρ και 306 κατά, αναγκάζει τον Βρετανό πρωθυπουργό να ζητήσει νέα παράταση του «διαζυγίου» έως ότου ολοκληρωθεί η νομοθεσία για την αποχώρηση και από τα δύο σώματα της Βουλής.

«Τώρα θα πρέπει η βρετανική κυβέρνηση να μας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα το συντομότερο δυνατό», σημείωσε η Αντρέεβα.

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.

