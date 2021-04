Brexit: «Πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την εμπορική συμφωνία που συνήφθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο, δίνοντας τέλος στο επίπονο κεφάλαιο του Brexit.

Στην ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, 660 βουλευτές ενέκριναν το κείμενο τη συμφωνίας, 5 το καταψήφισαν και 32 απήχαν, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της εμπορικής συμφωνίας με τη Βρετανία.

«Η TCA (Trade and Cooperation Agreement, Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας) σηματοδοτεί τη θεμελίωση μιας ισχυρής και στενής εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter.

I warmly welcome the @Europarl_EN vote in favour of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement.

The TCA marks the foundation of a strong and close partnership with the UK. Faithful implementation is essential. pic.twitter.com/aTU7cOB5Ck

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 28, 2021