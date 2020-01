Bryant: Πυρά στο ΤΜΖ από αστυνομία - "Δεν σεβάστηκε τους νεκρους"

Η τραγική είδηση ότι ο παγκόσμιος σταρ του μπάσκετ Κόμπι Μπράιαντ σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια το πρωί της Κυριακής, έκανε τον γύρο του κόσμου, αφού πρώτα μεταδόθηκε από το TMZ, το πρώτο μέσο που αναφέρθηκε στον θάνατό του.

Ωστόσο, το TMZ, που είναι γνωστό για τις "κίτρινες ειδήσεις" του, βρέθηκε στο στόχαστρο της αστυνομίας, καθώς δημοσίευσε την δυσάρεστη είδηση χωρίς πρώτα να έχουν ενημερωθεί για το συμβάν οι οικογένειες των θυμάτων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, Άλεξ Βιγιάνεβα, ανέφερε την συγκεκριμένη ιστοσελίδα και την κατήγγειλε, λέγοντας πως οι αρχές δεν είχαν ακόμη επιβεβαιώσει την ταυτότητα των θυμάτων.

"Υπήρχαν σημαντικές εικασίες για το ποια είναι η ταυτότητά τους, εντούτοις, θα ήταν τελείως ακατάλληλο να προσδιορίσουμε οποιονδήποτε ονομαστικά, έως ότου οι αρμόδιοι κάνουν την ταυτοποίηση με την προβλεπόμενη διαδικασία και ειδοποιήσουν τους συγγενείς τους", δήλωσε ο Villanueva.

"Θα ήταν εξαιρετικά ασεβές να καταλάβεις πως οι αγαπημένοι σου άνθρωποι σκοτώθηκαν και να το έχεις μάθει από το TMZ. Αυτό είναι εντελώς ακατάλληλο, δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό", πρόσθεσε.

I am saddened that I was gathering facts as a media outlet reported the Kobe had passed. I understand getting the scoop but please allow us time to make personal notifications to their loved ones. It’s very cold to hear of the loss via media Breaks my heart

— Undersheriff Tim Murakami (@LASDMurakami) January 26, 2020