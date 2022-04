Βύθιση Moskva: Στεφάνι για «το πλοίο και τους ναύτες» σε τελετή

Σε καμία ανακοίνωση για τυχόν απώλειες μετά την έκρηξη και τη βύθιση του «Moskva» δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η Μόσχα, ενώ πλάνα από τελετή που πραγματοποιήθηκε εχθές στη Σεβαστούπολη προς τιμήν της χαμένης ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας γεννούν εύλογα ερωτηματικά.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο ανταποκριτής του Guardian στη Μόσχα, Άντριου Ροθ γράφει για την τελετή: «Καμία επίσημη ανακοίνωση δεν έχει γίνει ακόμη για το πόσοι σκοτώθηκαν στο καταδρομικό Moskva. Καμία φωτογραφία του πλοίου ή του πληρώματος των 510 ατόμων, πάνω από 24 ώρα μετά την υποτιθέμενη διάσωσή τους. Μόνο ένα στεφάνι σε μια τελετή στη Σεβαστούπολη για "το πλοίο και τους ναύτες"».

The press secretary of the #Ukrainian Border Guard Service, Natalia Gumenyuk, reported that the crew of the cruiser "#Moskva" was almost completely sunk together with the ship. The sailors could not be evacuated because of a storm. pic.twitter.com/oVAzvj51m9 — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022

Δημοσίευμα της Daily Mail με τίτλο «Οι συγγενείς των μελών του πληρώματος του Moskva αψηφούν τη ρωσική λογοκρισία με ανεπίσημο μνημόσυνο» αποτυπώνει το μυστήριο που καλύπτει τη βύθιση του ρωσικού καταδρομικού.

Still no official report of how many died aboard the Moskva cruiser. No photographs of the ship or the 510 member crew, more than 24 hours after they were supposedly rescued. Just a wreath at a memorial in Sevastopol to the “ship and sailors.” https://t.co/X2OZLHMLHR — Andrew Roth (@Andrew__Roth) April 15, 2022

Όπως υπενθυμίζει το βρετανικό site, η Ρωσία είχε προσπαθήσει να υποβαθμίσει αρχικά τη ζημιά που υπέστη το πλοίο από την έκρηξη. Οι επίσημες ανακοινώσεις ανέφεραν ότι το Moskva εκκενώθηκε με τη βοήθεια άλλων σκαφών του στόλου της Μαύρης Θάλασσας και έπλεε προς κοντινό λιμάνι, όταν τελικά βυθίστηκε εν μέσω θαλασσοταραχής.

Από τη μεριά τους, οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι σχεδόν ολόκληρο το πλήρωμα του Moskva χάθηκε μαζί το πλοίο. Όπως αναφέρει το Nexta, η εκπρόσωπος Τύπου της Ουκρανικής Συνοριοφυλακής δήλωσε ότι το καταδρομικό βυθίστηκε σχεδόν με ολόκληρο το πλήρωμα του, αφού δεν κατέστη δυνατή η εκκένωση λόγω καταιγίδας.

People have gathered in Sevastopol, Crimea at the monument commemorating the 300th anniversary of the Russian’s Navy’s foundation from 1996. The meeting was an informal farewell to the Moskva, the flagship of the Russian Black Sea Fleet, sunk by Ukraine. pic.twitter.com/PqZe22f0Cg — Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2022

Ο Αντόν Γεραστσένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε εχθές ότι «η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που η ρωσική ναυαρχίδα βυθίστηκε μέσα σε μερικά λεπτά». Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι αυτό το πληροφορήθηκε από πηγές του στη Σεβαστούπολη, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας. «Φαίνεται πως, ως αποτέλεσμα της φωτιάς, οι εκρηκτικές κεφαλές του μεγάλου πυραύλου κρουζ P-1000 - Vulkan - πυροδοτήθηκαν. Και πάνω στο πλοίο βρίσκονταν 16», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν να σκοτωθούν όλα τα μέλη του πληρώματος, μαζί με τον κυβερνήτη του Αντόν Κουπρίν.

UPDATE: A memorial for the Russian flag ship Moskva was held this afternoon in Sevastopol. According to the Russian outlet Kommersant, “several people showed up” to the event. While Russian MoD still says that the crew of the Moskva were evacuated to Sevastopol, strangely pic.twitter.com/kRmkoPi4Ym — Tim McMillan (@LtTimMcMillan) April 15, 2022

«Καθώς οι αντικρουόμενες δηλώσεις για το συμβάν συνεχίζονται, μια συγκινητική "τελετή πένθους" πραγματοποιήθηκε για το Moskva και τους ναύτες του στη Σεβαστούπολη. Ήταν ανεπίσημη και δεν υπήρξε καμία αναφορά σε αριθμό νεκρών, όμως ήταν φανερό από το βαρύ κλίμα της τελετής, όπου ήταν παρών και ιερέας, ότι υπήρξαν σημαντικές απώλειες ζωών. Ένα στεφάνι τοποθετημένο πάνω στο άγαλμα έγραφε πάνω "για το πλοίο και τους ναύτες"» γράφει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Εκτός από την ουκρανική και τη ρωσική εκδοχή για τις απώλειες της βύθισης του Moskva, υπάρχει και η αμερικανική εκδοχή, που προέρχεται από υψηλόβαθμο αξιωματούχο στον τομέα της Άμυνας που μίλησε στους New York Times. Σύμφωνα με αυτόν, η βύθιση του πλοίο είχε ορισμένες απώλειες, αλλά οι Αμερικανοί αναλυτές δεν έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένο αριθμό. Υπήρξαν πάντως και ορισμένοι Ρώσοι ναύτες που διασώθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος αξιωματούχος που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στην εφημερίδα έδωσε την Παρασκευή και την πρώτη επιβεβαίωση από αμερικανικής πλευράς ότι η βύθιση του καταδρομικού ήταν αποτέλεσμα ουκρανικού χτυπήματος.

protothema.gr