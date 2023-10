Το «chicken game» πάνω από τη Γάζα και η ισορροπία του φόβου στη Μέση Ανατολή

Μια νεα «ισορροπία» διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή όπου ο φόβος για μια γενίκευση και επέκταση της σύγκρουσης πέραν του Ισραήλ και της Γάζας φαίνεται να λειτουργεί προς το παρόν αποτρεπτικά για τους πρωταγωνιστές της κρίσης.

Δέκα ημέρες μετά την αιφνιδιαστική δολοφονική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και την μετά το πρώτο σοκ, την δυναμική αντίδραση του Ισραήλ και ενώ έχει υπάρξει οργιώδες διπλωματικό παρασκήνιο, φαίνεται να διαμορφώνεται μια ισορροπία με βασικό στόχο να αποτραπούν κινήσεις που θα οδηγούσαν σε διευρυμένη σύρραξη με ανυπολόγιστες συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή αλλά και με τον κίνδυνο εμπλοκής και παγκόσμιων δυνάμεων.

On Wednesday, I'll travel to Israel to stand in solidarity in the face of Hamas's brutal terrorist attack.

I'll then travel to Jordan to address dire humanitarian needs, meet with leaders, and make clear that Hamas does not stand for Palestinians' right to self-determination.

— President Biden (@POTUS) October 17, 2023