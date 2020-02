Covid-19: Γιατί οι επιστήμονες έδωσαν νέο όνομα στον κορωνοϊό

Η επίσημη ονομασία του νέου κορωνοϊού είναι Covid-19, όπως ανακοίνωση την Τρίτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ενώ οι νεκροί στην Κίνα ξεπερνούν πλέον τους 1.000.

«Covid-19» είναι η επίσημη ονομασία που δόθηκε στον νέο κορωνοϊό, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΠΟΥ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ, η ονομασία αυτή επελέγη καθώς άλλα ονόματα θα μπορούσαν να είναι ανακριβή.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ήταν σημαντικό να αποφευχθεί ο στιγματισμός.

Το σημαίνει το αρκτικόλεξο Covid-19

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, το «co» αντανακλά στο «corona» (κορώνα), το «vi» στο «virus» (ιός) και το «d» στο «disease» (ασθένεια).

🚨 BREAKING 🚨

"We now have a name for the #2019nCoV disease:

COVID-19.

I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"

-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020