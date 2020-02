Δείτε την πτήση - θρίλερ για αεροπλάνο της Air Canada (VIDEO)

Ένα σκέλος από το σύστημα προσγείωσης έσπασε και προκάλεσε βλάβη σε έναν κινητήρα - Το Boeing 767 που εκτελούσε δρομολόγιο από Μαδρίτη για Τορόντο έκανε επί δύο ώρες βόλτες πάνω από τη Μαδρίτη για να κάψει όσο το δυνατό περισσότερα καύσιμα - Μετέφερε 160 επιβάτες

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η πτήση AC837 της Air Canada που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη - Τορόντο.

Το αεροσκάφος, Boeing 767, αναγκάστηκε να επιστρέψει εκτάκτως στο αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτης, από όπου αναχώρησε.

Σύμφωνα με την ΑΕΝΑ, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου 30 λεπτά με την απογείωση του αεροσκάφους και ζήτησε να του δώσουν διάδρομο για κατεπείγουσα προσγείωση.

Το μεγαλύτερο συνδικάτο των πιλότων της Ισπανίας ανέφερε ότι το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι ένα τμήμα του συστήματος προσγείωσης του αεροσκάφους έσπασε και προκάλεσε ζημιάσε έναν από τους κινητήρες του.

