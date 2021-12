Διάσωση εκτατοντάδων μεταναστών στη Μεσόγειο

Εκατοντάδες άνθρωποι διασώθηκαν στη Μεσόγειο την Τετάρτη από πλήερωμα που μισθώνουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Οι σχεδόν 240 μετανάστες επέβαιναν σε τρία πλεούμενα που κινδύνευαν να βυθιστούν. Με τη διάσωσή τους, οι άνθρωποι πάνω στο σκάφος των MSF έφθασαν τους 335, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Ήδη πριν από τις χθεσινές διασώσεις, το Geo Barents περίμενε εδώ και ημέρες έγκριση να ελλιμενιστεί σε ασφαλή προορισμό για να αποβιβάσει τους μετανάστες. Συνήθως, η άδεια αυτή δίνεται από την Ιταλία.

Στην ίδια περιοχή πλέουν επίσης το Ocean Viking, το σκάφος της SOS Méditerranée, με 114 μετανάστες, και το σκάφος Sea-Eye 4 της ΜΚΟ Sea-Eye, με άλλους 216. Αναμένουν επίσης να τους δοθεί άδεια να αποβιβάσουν τους ανθρώπους αυτούς σε ασφαλές λιμάνι εδώ και μέρες.

Οι μετανάστες φεύγουν με πλεούμενα κυρίως από τις ακτές της Λιβύης ή της Τυνησίας και αποπειρώνται τον ριψοκίνδυνο διάπλου της Μεσογείου προκειμένου να φθάσουν σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά στοιχεία του ΟΗΕ, από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθεια να περάσουν τη Μεσόγειο και να φθάσουν στην Ευρώπη σχεδόν 23.000 άνθρωποι.

355 survivors are currently onboard the #GeoBarents. They all fled Libya, some of them have signs of violence on their bodies. @elliddy recounts the last hours aboard⬇️ pic.twitter.com/esExMeDinG

— MSF Sea (@MSF_Sea) December 22, 2021