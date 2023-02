Διασώθηκαν τρεις άνθρωποι από τα ερείπια 13 μέρες μετά τον σεισμό

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στο Χατάι με με αμείωτη ένταση. 296 ώρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου από το οποίο σκοτώθηκαν περισσότεροι από 45.000 άνθρωποι η απίστευτη είδηση ήρθε από την οδό General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı στην κεντρική περιοχή Antakya του Χατάι.

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια κτιρίου στην Αντάκια (Αντιόχεια) στη νότια Τουρκία, 13 μέρες, δηλαδή 296 ώρες μετά τον σεισμό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τους τρεις ανθρώπους να μεταφέρονται σε ασθενοφόρα.

Μεταξύ των τριών ατόμων βρισκόταν και ένας 12χρονος που απεγκλωβίστηκε μαζί με τους γονείς του. Δυστυχώς, όμως, λίγο αργότερα, ο ανήλικος κατέληξε στο νοσοκομείο.

Two more people were rescued from rubble 296 hours later in Turkey’s Antakya. Roughly 13 days later

This makes everyone utterly sad because it shows the fact that many could have been saved if authorities reached the areas faster and had enough manpower

pic.twitter.com/dJFkNrytbe

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 18, 2023