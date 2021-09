Διευθυντής εταιρείας δώρισε PS5 σε όλους τους εργαζόμενους της!

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε όλους τους εργαζόμενους μιας εταιρείας όταν έφτασαν στα γραφεία τους το πρωί. Ένα PS5...

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Πίσω από την κίνηση αυτή βρίσκεται ο γενικός διευθυντής της κορεατικής εταιρείας, Shift Up, η οποία βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη του, Project Eve, ενός game το οποίο αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε. Ένα μέρος του Project Eve είχαν την ευκαιρία να δουν όσοι βρέθηκαν στο PlayStation Showcase 2021.

Ο Χουνγκ Τάε Κιμ, θέλοντας να γιορτάσει την επιτυχημένη παρουσία του παιχνιδιού και έτσι δώρισε μια παιχνιδομηχανή σε όλους τους εργαζόμενους, developers και μη, για να τους ευχαριστήσει.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Η είδηση έγινε γνωστή από έναν developer, τον Ντάνιελ Αχμαντ, ο οποίος φωτογράφισε τα γραφεία με ένα κουτί με PS5 στην καρέκλα του καθενός εργαζομένου να περιμένει τον ιδιοκτήτη του...

Shift Up CEO, Hyung-Tae Kim celebrated the successful showing of Project Eve at the PlayStation showcase by purchasing a PS5 for each of his 260 staff. https://t.co/VVtp2aaRib pic.twitter.com/mQV32i37l5

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 13, 2021