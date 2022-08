Διπλωματικός «πυρετός»: Επαφές Γκουτέρες με Ζελένσκι, Ερντογάν

Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι συναντώνται σήμερα στη Λβιβ της Ουκρανίας ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τις εξαγωγές σιτηρών και τις ανησυχίες για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης.

Η τριμερής συνάντηση σηματοδοτεί την πρώτη κατ’ ιδίαν συζήτηση του Ερντογάν με τον Ζελένσκι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αν και ο Τούρκος πρόεδρος έχει συναντηθεί δύο φορές τους τελευταίους μήνες με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν - η τελευταία στις αρχές Αυγούστου.

Γκουτέρες, Ζελένσκι και Ερντογάν θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση στη Λβιβ, ένα σημαντικό σημείο διέλευσης για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία που κατευθύνονται προς την Ευρώπη μετά την έναρξη του πολέμου τον περασμένο Φεβρουάριο. 

.@antonioguterres arrived Lviv where, tomorrow, he will meet @ZelenskyyUa & @RTErdogan. pic.twitter.com/PC1tBbXOF6

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 17, 2022