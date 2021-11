ΔΝΤ: Οι ηγέτες στην COP26 πρέπει να είναι «πιο φιλόδοξοι»

Η επικεφαλής του ΔΝΤ καλεί τους ηγέτες του κόσμου που συμμετέχουν στην COP26 να φανούν «πιο φιλόδοξοι» στις πολιτικές τους για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, στην οποία βλέπει «μια πολύ σοβαρή απειλή για τη χρηματοπιστωτική και οικονομική σταθερότητα».

«Η απειλή του κλίματος απαιτεί πιο φιλόδοξες ενέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο», τονίζει η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε κείμενό της που αναρτήθηκε στο ιστολόγιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα λάβει μέρος στη σύνοδο του ΟΗΕ.

«Εάν δεν αλλάξουν, οι παγκόσμιες πολιτικές θα σημάνουν ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα το 2030 θα είναι πολύ πιο υψηλές από ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει στη ζωή ο στόχος του (να περιοριστεί η θέρμανση του πλανήτη στον) 1,5° Κελσίου», γράφει η αξιωματούχος.

