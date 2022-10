Δοκιμή στην Τουρκία του βαλλιστικού πυραύλου Tayfun (ΒΙΝΤΕΟ)

Επιτυχώς χτύπησε ο βαλλιστικός πύραυλος Tayfun τον στόχο του στα 561 χλμ κατά την πρώτη δοκιμαστική του βολή, μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ στο Twitter χρήστες προειδοποιούν ότι ο νέος πύραυλος της Τουρκίας έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει μέχρι και την Αθήνα.

Όπως μεταδίδεται, η πρώτη δοκιμαστική βολή του τουρκικής κατασκευής πυραύλου Tayfun που αναπτύχθηκε από την τουρκική αμυντική εταιρεία ROKETSAN πραγματοποιήθηκε στις 06.50 χθες το πρωί από το αεροδρόμιο της Ριζούντας-Άρτβιν στη Μαύρη Θάλασσα.

Πρόκειται για τον πρώτο βαλλιστικό πυραύλου μικρής εμβέλειας της Τουρκίας (SRBM), που αναπτύχθηκε με εθνικούς πόρους.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία μέχρι τώρα έχει αναπτύξει το J600T YILDIRIM με βεληνεκές 150+ χιλιομέτρων και τους βαλλιστικούς πυραύλους BORA με βεληνεκές 280+ χιλιομέτρων, που αναπτύχθηκαν από τη Roketsan.

This morning, the first Typhoon short-range ballistic missile developed by #Turkey was tested.

The tests were successful, the rocket flew 561 km from Rize to Sinop, - Turkish media. pic.twitter.com/Xu2jvdhv6v

— Newsistaan (@newsistaan) October 18, 2022