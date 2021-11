Δραματικές μαρτυρίες για το πολύνεκρο μουσικό φεστιβάλ στο Τέξας

Δραματικές είναι οι μαρτυρίες όσων έζησαν την τραγωδία στο πολύνεκρο μουσικό φεστιβάλ στο Τέξας περιγράφοντας σκηνές χάους με ανθρώπους να σωριάζονται αναίσθητοι στο έδαφος και κόσμο να προσπαθεί να διαφύγει προς την έξοδο.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίσθηκαν ποδοπατημένοι από το πλήθος κατά την εναρκτήρια βραδιά του μουσικού φεστιβάλ Astroworld την Παρασκευή, στο Χιούστον, με την αστυνομία να ανακοινώνει την έναρξη μιας ποινικής έρευνας για τα αίτια αυτής της τραγωδίας.«Είδα ανθρώπους να πηδούν πάνω από διαχωριστικά εμπόδια, να μην μπορούν να αναπνεύσουν, ήταν φρικτό», είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκάβιν Φλόρες, από τους θεατές της συναυλίας του ράπερ Τράβις Σκοτ στο Χιούστον, που συνέβη το δυστύχημα.

Λίγο μετά τις 21:00 τοπική ώρα, το πλήθος του φεστιβάλ άρχισε να συνωθείται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής, προκαλώντας πανικό και τραυματισμούς, μετά οι άνθρωποι άρχισαν να σωριάζονται, να χάνουν τις αισθήσεις τους, κάτι που προκάλεσε περαιτέρω πανικό, ανέφεραν οι Αρχές.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την τραγωδία

Ο 24χρονος Ραούλ Μάρκες είπε ότι είδε πολλούς να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ποτών και ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της συναυλίας. «Ενθουσιάστηκαν και απλώς χόρευαν, και μετά όλα ξέφυγαν από τον έλεγχο και δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, κάποιοι έχαναν τις αισθήσεις τους εδώ κι εκεί», περιέγραψε. «Κάποιοι δεν τους ένοιαζε, πατούσαν πάνω τους, ήταν μια τρέλα».

