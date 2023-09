Δραματική η κατάσταση σε Εύβοια και Βόλο από τις πλημμύρες

Πολύ δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες στη Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς το κύμα της κακοκαιρίας έχει παραμείνει πάνω από την περιοχή για περισσότερο από 6 ώρες, «αδειάζοντας» χιλιάδες τόνους νερού από το Μαντούδι μέχρι την Ιστιαία και την ευρύτερη περιοχή.

Είναι χαρακτηριστικό πως το τελευταίο 24ωρο στην Ιστιαία έχουν πέσει 400 κυβικά μέτρα νερού ανά στρέμμα, ενώ τις τελευταίες 6 ώρες που βρέχει ακατάπαυστα έχουν πέσει στην περιοχή πάνω από 150 κυβικά μέτρα νερό ανά στρέμμα.

Από τα μεσάνυχτα και μετά σε δεκάδες περιστατικά έχει κληθεί η πυροσβεστική για να βοηθήσει, σε απεγκλωβισμούς ανθρώπων. Η συγκοινωνία είναι προβληματική, καθώς δρόμοι έχουν κλείσει από καταπτώσεις ή καταστροφές στο οδικό δίκτυο, κορμοί δέντρων και καλώδια είναι πεσμένα στο έδαφος. Το νερό σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεπεράσει και το 60 εκ., καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

🚨Prokopianos river cuts the island of Evoia in half as storm #Elias advances through central Greece, causing widespread flooding and destruction of infrastructure. Meanwhile the north parched as desert, for months. Brought to you by the #ClimateCrisis

