Δυνάμεις Χαφτάρ: Καταρρίψαμε έξι τουρκικά αεροσκάφη (VIDEO)

Νωρίτερα, πολλοί πύραυλοι έπληξαν διαφόρους τομείς της Τρίπολης, συμπεριλαμβανομένου και του μοναδικού εν λειτουργία αεροδρομίου της λιβυκής πρωτεύουσας

Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο των συγκρούσεων στη Λιβύη, με τις βολές να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Στο πυρακτωμένο αυτό σκηνικό δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ υποστήριξαν ότι κατέρριψαν έξι τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Τρίπολης.

In a historic slap by the #LNA . The central Command declares that the Libyan army’s air defense systems have downed a total of 6 #Turkish made UAVs tonight over the #Tripoli region. Viva #Libya pic.twitter.com/EEcARZo51l

— M.LNA (@LNA2019M) February 28, 2020