Έβερεστ: 51χρονος Νεπαλέζος έσπασε το ρεκόρ αναρριχήσεων

Ένας Νεπαλέζος σέρπα αναρριχήθηκε για 25η φορά στο όρος Έβερεστ, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ που ανήκε στον ίδιο, συμμετέχοντας σε μια ορειβατική αποστολή, την πρώτη που έφτασε στην κορυφή του κόσμου εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Το Έβερεστ ήταν κλειστό για τους ορειβάτες από τον Μάρτιο του 2020 λόγω της πανδημίας της Covid-19. Η τελευταία επιτυχημένη αποστολή, μέχρι σήμερα, αναγόταν στο 2019.

Ο Κάμι Ρίτα Σέρπα, 51 ετών, ανέβηκε στην κορυφή, στα 8.848,86 μέτρα, ακολουθώντας την «παραδοσιακή» νοτιοανατολική διαδρομή μαζί με άλλους έντεκα σέρπα, ανέφερε η Μίρα Ασαρία από τον καταυλισμό βάσης.

Η διαδρομή αυτή ήταν εκείνη που ακολούθησαν το 1953 ο Νεοζηλανδρός σερ Έντμτουντ Χίλαρι και ο Νεπαλέζος σέρπα Τενζίνγκ Νοργκάι και παραμένει μέχρι σήμερα πολύ δημοφιλής.

JUST IN: Renowned Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa has successfully scaled Mt #Everest (8848.86 m) for record 25th time. CONGRATULATIONS! #Everest2021

Photo Courtesy: Seven Summit Treks. pic.twitter.com/WJiH1bV0ze

— Everest Today (@EverestToday) May 7, 2021