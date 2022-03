Έφτασε στις Βρυξέλλες ο Τζο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν έφτασε στις Βρυξέλλες το βράδυ της Τετάρτης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του για να παραστεί σε συνόδους κορυφής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να συμμετάσχει σε κρίσιμες συνόδους του ΝΑΤΟ και των χωρών της G7 αύριο, Πέμπτη.

Η άφιξη Μπάιντεν στις Βρυξέλλες:

President Biden arrives in Brussels, Belgium on Air Force One for an emergency NATO summit, G7 meeting, and European Council summit. https://t.co/SzlJsTnrJZ pic.twitter.com/MrcQvwkdkP

— The Hill (@thehill) March 23, 2022