«Είμαστε καταραμένοι»: Εισβολή ακρίδων σε πόλεις της Ινδίας (VID)

Αντιμέτωποι με ορδές από ακρίδες βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι κάτοικοι τουλάχιστον πέντε πόλεων της Ινδίας, σε μια ακόμη φαραωνική «πληγή» που ενέσκυψε επάνω από τη χώρα μετά την πανδημία και τον σούπερ – κυκλώνα.

Σαν να μην ήταν αρκετά τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της Ινδίας, τεράστια σμήνη από ακρίδες απειλούν τώρα τις προμήθειες φαγητού στην δεύτερη πιο πολυπληθή χώρα του κόσμου.

Στην Δευτέρα, σμήνη από χιλιάδες ακρίδες επέλασαν στην Τσαϊπούρ μία πόλη τριών εκατομμυρίων κατοίκων, πολλοί από τους οποίους τρομοκρατημένοι έσπευσαν να τραβήξουν βίντεο με τις εικόνες αποκάλυψης.

«Αυτό ήταν. Το 2020 ήταν η τελευταία χρονιά της ανθρωπότητας!!!», αναφώνησε μέσω Twitter ένας χρήστης.

