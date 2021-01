Εισβολή οπαδών Τραμπ σε Καπιτώλιο-Χάος, όπλα, τραυματισμοί (vid)

Πρωτοφανή επεισόδια βίας εκτυλίχθηκαν στο Καπιτώλιο. Όπως έγινε γνωστό από το CNN, έπεσαν και πυροβολισμοί εν μέσω βίαιων επεισοδίων και μετά την εισβολή των υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο και την αίθουσα της Γερουσίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, μια γυναίκα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από πυρά που δέχθηκε μέσα στο Καπιτώλιο.

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC

Μεταφέρθηκε, μέσα στο αίμα, ύστερα από τον πυροβολισμό στο στήθος, στο νοσοκομείο. Ο σοβαρός τραυματισμός προκλήθηκε μέσα στις συγκρούσεις αστυνομίας-διαδηλωτών.

Πληροφορίες μιλούν και για τραυματίες αστυνομικούς. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο Καπιτώλιο αποτελούν ευθεία προσβολή της Δημοκρατίας: έπεσαν δακτυγόνα, τράβηξαν όπλα, έσπασαν τζάμια.

TRIGGER WARNING:

A young woman has been shot in the neck inside the Capitol building

Please do not view if blood & injury will disturb youpic.twitter.com/NgUjTNXkXM

— Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) January 6, 2021