Εισβολή σε Ουκρανία: Όλο το ιστορικό-Από διάλυση ΕΣΣΔ έως σήμερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Ουκρανία, ήταν μέρος της ρωσικής αυτοκρατορίας για αιώνες πριν γίνει σοβιετική δημοκρατία.

Η ίδρυση της ΕΣΣΔ

Την περίοδο 1917-1921 κατά την Ρωσική Επανάσταση και μετά από ένα αιματηρό εμφύλιο, συγκροτήθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία της Ουκρανίας. Υπήρξε όμως σύγκρουση και με τους Μπολσεβίκους και ο Κόκκινος Στρατός έθεσε τελικά υπό τον έλεγχο του τα εδάφη της Ουκρανίας το 1919.

Οι μπολσεβίκοι της Ουκρανίας, εγκαθίδρυσαν την Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ουκρανίας η οποία στις 30 Δεκεμβρίου 1922 έγινε μία από τις ιδρυτικές δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης.

1954 - Η Κριμαία μεταφέρεται στην Ουκρανία

Το 1954 και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και διάφορες εδαφικές αλλαγές, η Κριμαία μεταφέρθηκε από την Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία στην ΣΣΔ Ουκρανίας.

Διάλυση ΕΣΣΔ και ανεξαρτησία Ουκρανίας το 1991

Φτάνουμε στο 1991 όπου η Ουκρανία, κέρδισε πλέον την πλήρη ανεξαρτησία της με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης (ΕΣΣΔ). Η Ουκρανία κήρυξε την ανεξαρτησία της στις 24 Αυγούστου το 1991.

Από τότε υπάρχει μια προσπάθεια από μερίδα του λαού και αξιωματούχους για να αποβάλει η χώρα τη ρωσική της κληρονομιά και να αναπτύξει πιο στενούς δεσμούς με την Ευρώπη και την Δύση γενικότερα. Αυτή η προσπάθεια όμως είναι σαν ένα ηφαίστειο που σιγοκαίει όλα αυτά τα χρόνια και ενίοτερα προκάλεσε και μεγάλες εκρήξεις που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας έφερε και στη σημερινή εισβολή.

Η Πορτοκαλί Επανάσταση

Τον Νοέμβριο του 2004, ξεσπά η Πορτοκαλί Επανάσταση στην Ουκρανία μετά τις Προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα. Ο φιλορώσος υποψήφιος Βίκτορ Γιανουκόβιτς ανακηρύσσεται πρόεδρος, αλλά οι ισχυρισμοί για νοθεία στις εκλογές πυροδοτούν διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις που έμειναν τελικά γνωστές ως «Πορτοκαλί Επανάσταση». Οι διαμαρτυρίες οδήγησαν τελικά σε επανάληψη της ψηφοφορίας και εκλέγεται Πρόεδρος ο πρώην Πρωθυπουργός Βίκτορ Γιούστσενκο, που ήταν φιλοδυτικός.

Ο Βίκτορ Γιούστσενκο

Ο Γιούστσενκο υπόσχεται να οδηγήσει την Ουκρανία προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ το οποίο με την σειρά του αφήνει ανοιχτό παράθυρο για ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.

Ο φιλορώσος Γιανουκόβιτς στην Προεδρία το 2010

Το 2010 τις προεδρικές εκλογές κερδίζει ο φιλορώσος Βίκτορ Γιανουκόβιτς με 48.95%. Αντίπαλος του ήταν ο φιλοδυτικός Τιμοσένκο. Αυτή τη φορά η νίκη του Γιανουκόβιτς δεν αμφισβητήθηκε.

Ο Γιανουκόβιτς αρχικά τηρούσε πολιτική ίσων αποστάσεων ανάμεσα στη Δύση και στη Ρωσία. Τα πράγματα όμως στην πορεία άλλαξαν.

Ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς

Οι αποφάσεις Γιανουκόβιτς και η νέα… επανασταση Euromaidan

Στις 21 Νοεμβρίου του 2013, ο Γιανουκόβιτς αποφασίζει να απορρίψει την συμφωνία σύνδεσης της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού επιθυμία του ήταν να ενδυναμώσει τους οικονομικούς και όχι μόνο δεσμούς με τη Μόσχα. Έτσι προτιμά μια νέα δανειακή συμφωνία διάσωσης με τη Ρωσία στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας για να γίνουν στενότερες οι σχέσεις των δύο χωρών.

Η απόφαση αυτή πυροδότησε μεγάλες αντιδράσεις από το ίδιο βράδυ. Οι φιλοευρωπαϊστές Ουκρανοί που επιθυμούν ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απεξάρτηση από την Ρωσία, βγαίνουν στους δρόμους και πραγματοποιούν μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Το κύμα διαδηλώσεων που μέρα με τη μέρα μεγάλωνε και πήρε τεράστιες διαστάσεις, είναι γνωστό ως Euromaidan. Συμμετείχαν στις διαδηλώσεις και κοινοβουλευτικά κόμματα.

Οι διαδηλωτές ζητούσαν αλλαγή του Συντάγματος και παραίτηση του Γιανουκόβιτς. Επίκεντρο των διαδηλώσεων ήταν κεντρικές πλατείες του Κιέβου. Κλιμακώθηκαν και έγιναν βίαιες με την αστυνομία να προσπαθεί με κάθε τρόπο να τις καταστείλει. Αποτέλεσμα ήταν οι διαδηλώσεις να γίνουν φονικές με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Τον Φεβρουάριο του 2014 οι διαδηλωτες τελικά πέτυχαν τον σκοπό τους. Το ουκρανικό κοινοβούλιο αποφάσισε με 398 ψήφους υπέρ και 0 κατά την παύση του Προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς ο οποίος εγκαταλείπει την εξουσία και καταφεύγει τελικά στη Ρωσία.

Πέτρο Ποροσένκο ο νέος Πρόεδρος

Νέος Πρόεδρος της Ουκρανίας ανακηρύσσεται στις εκλογές που έγιναν τον Μάιο του 2014 ο Πέτρο Ποροσένκο ο οποίος χαρακτηρίζεται ως φιλοδυτικός.

Αντιδράσεις από φιλορώσους

Μετά την εκδίωξη Γιανουκόβιτς, ξεκίνησαν αναταραχές και διαδηλώσεις στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ουκρανίας που σε μεγάλο βαθμό είναι ρωσόφωνες και οι πολίτες ήταν κυρίως υποστηρικτές του Γιανούκοβιτς.

Η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία

Στις 27 Φεβρουαρίου ένοπλοι κατέλαβαν σημαντικά κτήρια στην χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου του Κοινοβουλίου και υψώνουν την ρωσική σημαία. Η Ρωσία εκμεταλλευόμενη την αυτονομιστική εξέγερση που ξέσπασε στα ανατολικά της Ουκρανίας, προσαρτά τελικά την Κριμαία μετά και από το δημοψήφισμα της 16ης Μαρτίου, το οποίο δείχνει συντριπτική υποστήριξη για την ένταξη της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Ουκρανία και πολλές άλλες χώρες καταδίκασαν την προσάρτηση και θεωρούν ότι αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών.

Οι αναταραχές στο Ντονμπάς και οι «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ

Παράλληλα με την Κριμαία, αναταραχές την ίδια περίοδο είναι σε εξέλιξη στις ανατολικές περιοχές γνωστές ως Ντονμπάς στις οποίες όπως προαναφέραμε κατοικούν κυρίως φιλορώσοι πολίτες.

Τον Απρίλιο του 2014, οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς κηρύσσουν την ανεξαρτησία των περιοχών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ. Και έτσι μετά από δημοψηφίσματα για την απόσχιση από την Ουκρανία ανακηρύχθηκαν «λαϊκές δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ με ρωσική ηγεσία.

Από τότε ξέσπασαν μάχες οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Από τις μάχες έχουν σκοτωθεί περίπου 14.000 άνθρωποι ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Η... προσωρινή ηρεμία με τις Συμφωνίες του Μινσκ

Τον Σεπτέμβριο του 2014, υπογράφηκαν οι Συμφωνίες του Μινσκ, που επιχείρησαν να βάλουν τέλος στην βίαιη αναταραχή στην περιοχή. Οι συμφωνίες περιλάμβαναν ανταλλαγές κρατουμένων, παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και απόσυρση βαρέων όπλων. Ωστόσο, τα πρώτα "σύννεφα" δεν άργησαν να φανούν, με παραβιάσεις και από τις δύο πλευρές. Στις 12 Φεβρουαρίου 2015 έγινε νέα προσπάθεια με την 2η Συμφωνία του Μινσκ αλλά εκ του αποτελέσματος ήταν και πάλι πρόσκαιρα τα όσα συμφωνήθηκαν.

Συμφωνία Ουκρανίας με ΕΕ

Στις 11 Ιουλίου 2017 εγκρίνεται συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ, ανοίγοντας τις αγορές για το ελεύθερο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και τα ταξίδια χωρίς βίζα στην ΕΕ για τους Ουκρανούς.

Κηρύχθηκε αυτοκέφαλη η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας - Οργή Μόσχας

Στις 5 Ιανουαρίου του 2019, η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία που μέχρι τότε ανήκε και είχε εξάρτηση από το Πατριαρχείο Μόσχας, αυτοανακηρύσσεται ως αυτοκέφαλη, κάτι που προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις και εξοργίζει την Μόσχα. Το αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας εκτός από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, μεταξύ άλλων αναγνωρίζει και η εκκλησία της Κύπρου, κάτι που προκαλεί έριδες ανάμεσα στους Αρχιερείς στην Κύπρο.

2019 - Νέος Πρόεδρος ο Ζελένσκι

Ο πρώην ηθοποιός και κωμικός Βολοντιμίρ Ζελένσκι με το κόμμα του «Υπηρέτης του Λαού» , κερδίζει τον Ποροσένκο στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου. Υπόσχεται να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και να τερματίσει τις συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία. Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι υποστήριζε το κίνημα του Euromaidan που ανάγκασε σε φυγή τον φιλορώσσο Γιανουκόβιτς το 2014.

Τον Ιανουάριο του 2021, ο Ζελένσκι απευθύνει έκκληση στον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Σε διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις του, θεωρεί μονόδρομο για την ασφάλεια της Ουκρανίας, την ένταξη της στο ΝΑΤΟ.

''Κόκκινη γραμμή'' για Ρωσία η ένταξη Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αποτελούν «κόκκινη γραμμή» για τη Ρωσία και έχει εκφράσει την ανησυχία του για τα σχέδια ορισμένων μελών του ΝΑΤΟ να δημιουργήσουν στρατιωτικά κέντρα εκπαίδευσης στην Ουκρανία. Σε καμία περίπτωση η Ρωσία δεν επιθυμεί ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αφού πλέον θα είναι περικυκλωμένη από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Από την Άνοιξη του 2021, η Μόσχα άρχισε να αυξάνει τα στρατεύματα στα σύνορα με την Ουκρανία επικαλούμενη στρατιωτικές ασκήσεις.

Αντίστροφη μέτρηση για την ρωσική εισβολή

Στις 17 Δεκεμβρίου 2021 η Ρωσία παρουσιάζει λεπτομερείς απαιτήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης μιας νομικά δεσμευτικής εγγύησης ότι το ΝΑΤΟ θα εγκαταλείψει οποιαδήποτε στρατιωτική δραστηριότητα στην Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία. Δεν παίρνει τις δεσμεύσεις αυτές.

Στις 26 Ιανουαρίου 2022 η Ουάσιγκτον παρουσιάζει μια γραπτή απάντηση στις απαιτήσεις της Ρωσίας, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση στην πολιτική «ανοιχτών θυρών» του ΝΑΤΟ ενώ προσφέρει μια «αρχική και ρεαλιστική αξιολόγηση» των ανησυχιών της Μόσχας.

Στις 28 Ιανουαρίου 2022 ο Πούτιν λέει ότι οι κύριες απαιτήσεις ασφαλείας της Ρωσίας δεν έχουν ικανοποιηθεί, αλλά ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες.

Στο μεταξύ η Ρωσία συνεχίζει να συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό στρατευμάτων στα σύνορα με τη Ρωσία. Μέσα στον Ιανουάριο 150.000 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται κοντά στην Ουκρανία.

Πλέον άπαντες αντιλαμβάνονται ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιτεν και πολλοί άλλοι Αρχηγοί Κρατών και στην Ευρώπη, προειδοποιούν τον Πούτιν για αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση εισβολής στην Ουκρανία.

Η Ρωσία αναγνωρίζει την αυτονομία των Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ

Στις 21 Φεβρουαρίου φαίνεται ότι άναψε το φυτίλι. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε διάγγελμα του ανακοίνωσε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονμπάς αναγνωρίζοντας τις "λαϊκές δημοκρατίες" του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ως ξεχωριστές οντότητες. Στόχος όπως είπε ήταν «η υπεράσπιση των ανθρώπων που επί οκτώ χρόνια υφίστανται διωγμούς και γενοκτονία από το καθεστώς του Κιέβου. Επανέλαβε ότι η Ρωσία αντιτάσσεται με κάθε τρόπο στην περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς.

24 Φεβρουαρίου: Ήχησαν οι σειρήνες στο Κίεβο - Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία

Γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης 24 Φεβρουαρίου, μετά από διάγγελμα του Πούτιν, η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία. Ο Πούτιν χαρακτηρίζει την εισβολή ‘’ειδική στρατιωτική επιχείρηση’’.

Στο διάγγελμα του ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι τα κρατίδια του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ζήτησαν τη ρωσική βοήθεια και για το λόγο αυτό αποφάσισε τη διεξαγωγή ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Ρωσικές στρατιωτικές μονάδες αποτελούμενες από τεθωρακισμένα, στρατιωτικά οχήματα και στρατιώτες ξεκίνησαν την εισβολή σε ουκρανικά εδάφη ξεκινώντας την επίθεση από τις περιφέρειες του Λουγκάνσκ, του Σούμι, και του Χάρκοβο (ανατολικά, από τη χερσόνησο της Κριμαίας) και Ζιτόμιρ και Τσερνίχιβ (στη μεθόριο με τη Λευκορωσία).

Στις 25 Φεβρουαρίου ρωσικές στρατιωτικές μονάδες έφτασαν στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, αφού πρώτα κατέλαβαν το εργοστάσιο του Τσερνομπίλ.

Τα ξημερώματα της 4ης Μαρτίου, οι Ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια (ο μεγαλύτερος σε μέγεθος στην Ευρώπη) έπειτα από βομβαρδισμό των Ρώσων. Η φωτιά ήταν σε κτιριακές εγκαταστάσεις και δεν επηρεάστηκαν οι αντιδραστήρες.

Δύο εβδομάδες μετά την εισβολή οι Ουκρανοί αντιστέκονται σθεναρά με τον Πρόεδρο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να παραμένει στο Κίεβο και να προσπαθεί συνεχώς να τονώσει το ηθικό των Ουκρανών.

Μέχρι αυτή την ώρα αρνειται να ενδώσει στις απαιτήσεις της Ρωσίας, και ζητά επιτακτικά καθημερινά την συνδρομή των δυτικών δυνάμεων προκειμένου να αντιμετωπίσει την εισβολή. Καυτηριάζει συχνά πάντως την αδράνεια τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ που αρνούνται ανάμειξη στον πόλεμο.

Ο χάρτης με περιοχές που κατέλαβαν οι Ρώσοι μέχρι 14 Μαρτίου

ΗΠΑ, Βρετανία και ΕΕ στέλνουν στρατιωτικό εξοπλισμό, οικονομική αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

Οι νεκροί είναι χιλιάδες, ανάμεσα τους άμαχοι και παιδιά. Πόλεις όπως το Χάρκοβο και η Μαριούπολη είναι σχεδόν πλήρως ισοπεδωμένες ενώ στη Μαριούπολη πολίτες είναι πολιορκημένοι και εγκλωβισμένοι χωρίς νερό, φαγητό και ρεύμα.

Η Ρωσία κατέλαβε ήδη αρκετές πόλεις και εδάφη ενώ ισχυρότατες ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει ουσιαστικά το Κίεβο.

Ισχυρές οικονομικές κυρώσεις από την Δύση χτυπούν την ρωσική οικονομία

ΗΠΑ, ΕΕ, Βρετανία και άλλες χώρες ανακοίνωσαν ήδη μια σειρά από ισχυρές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, ρωσικών τραπεζών αλλά και Ρώσων ολιγαρχών. ΗΠΑ και Βρετανία ανακοίνωσαν επίσης ότι σταματούν εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Την ίδια στιγμή εκατοντάδες γνωστές εταιρείες υπηρεσιών, ανακοινώνουν ότι φεύγουν από την Ρωσία. Οι χώρες της ΕΕ έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους για ρωσικά αεροσκάφη. Το ρούβλι καρατομίζεται και η ρωσική οικονομία γενικότερα δέχεται σημαντικά χτυπήματα.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για να σταματήσει ο πόλεμος

Ήδη πραγματοποιήθηκαν 4 γύροι διαπραγματεύσεων χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Ούτε η συνάντηση των ΥΠΕΞ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Αττάλεια έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Η μόνη συμφωνία που προέκυψε ήταν η καταπαυση του πυρός για συγκεκριμένες ώρες για να αποχωρήσουν άμαχοι. Προς αυτό το σκοπό δημιουργήθηκαν ανθρωπιστικοί διαδρομοι. Η καταπαυση του πυρός όμως δεν τηρήθηκε αρκετές φορές μέχρι τώρα με αποτέλεσμα να χτυπηθούν και να χάσουν τη ζωή τους άμαχοι που προσπαθούσαν να φύγουν από την Ουκρανία.

Οι όροι του Πούτιν

Η Μόσχα ζητάει από το Κίεβο:

1. Να σταματήσει άμεσα η Ουκρανία τη στρατιωτική δράση

2. Να αλλάξει η χώρα το σύνταγμά της για να κατοχυρώσει ουδετερότητα (δηλ. να κάνει τροποποιήσεις με τις οποίες θα απέρριπτε οποιονδήποτε στόχο ένταξης στο ΝΑΤΟ)

3. Να αναγνωριστεί η Κριμαία ως ρωσικό έδαφος

4. Να αναγνωριστούν οι «αυτονομιστικές δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ» ως ανεξάρτητα εδάφη.

Τι λέει το Κίεβο

Από πλευράς Ουκρανίας στα αρχικά στάδια των διαπραγματεύσεων λέχθηκε ότι ζητούσε άμεση καταπαυση του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από όλα τα Ουκρανικά εδάφη. Η τελευταία σχετική δήλωση του Ζελένσκι όμως στις 8 Μαρτίου στο αμερικανικό δίκτυο ABC News δείχνει διαλλακτικότητα τόσο για την πρόθεση ένταξης στο ΝΑΤΟ όσο και για την αναγνώριση των περιοχών του Ντονμπάς. Συγκεκριμένα ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε για το ΝΑΤΟ:

‘’Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, έχασα το ενδιαφέρον μου για το θέμα αυτό αφού συνειδητοποιήσαμε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να δεχθεί την Ουκρανία. Η συμμαχία φοβάται την αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν θέλει να είναι μια χώρα που ικετεύει για κάτι γονατιστή και δεν πρόκειται να γίνουμε μια τέτοια χώρα''

Για τις περιοχές του Ντονμπάς

‘’Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε και να βρούμε έναν συμβιβασμό στα σημεία σχετικά με τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη και τις μη αναγνωρισμένες δημοκρατίες, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται από κανέναν εκτός από τη Ρωσία"

Η τελευταία εξέλιξη που προκύπτει είναι ότι φαίνεται να υπάρχει προσπάθεια από Ισραήλ και Τουρκία να φέρουν κοντά τις δύο πλευρές και να επιτευχθεί μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

