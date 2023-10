Εκατόμβη νεκρών στο Ισραήλ - 200 στη Γάζα - Επιβεβαίωση για 40 Ισραηλινούς

Σε εκατόμβη νεκρών εξελίσσεται η ημέρα που ξημέρωσε στο Ισραήλ το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο με τους ενόπλους της Χαμάς η οποία επιτέθηκε και εισέβαλε στο έδαφος της χώρας από θαλάσσης, αέρος και εδάφους τα ξημερώματα, σκοτώνοντας Ισραηλινούς. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απάντησε με αεροπορικές επιδρομές.

Τοποθεσίες στις οποίες φέρεται να διείσδυσαν Παλαιστίνιοι μαχητές κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επίθεσης

Σαράντα νεκροί Ισραηλινοί έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ενώ 800 είναι οι τραυματίες, με τον αριθμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί, όπως μεταδίδει το ισραηλινό δίκτυο N12 NEWS. Αντίστοιχα 198 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας της Γάζας, ανέφερε το Reuters.

Israel continues to carry out air strikes in Gaza! Palestinian officials say 161 Palestinians killed in Israeli airstrikes! इजरायल ने लगातार गाजा मे हवाई हमले किए! फ़िलिस्तीनी अधिकारियों ने 161 फ़िलिस्तीनी मारे जाने की सूचना दी!#Israel #Palestine #Hamas pic.twitter.com/OEGMuktA13 — 𝑯𝒖𝒔𝒔𝒂𝒊𝒏 محمد (@TheJavaCoder_) October 7, 2023

Παράλληλα άγνωστος αριθμός Ισραηλινών έχει αιχμαλωτιστεί από μαχητές της Χαμάς, με μη επαληθευμένα πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν ηλικιωμένους και μια νεαρή γυναίκα με δεμένα τα χέρια μέσα στη Γάζα. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι γνώριζαν τις αναφορές, αλλά δεν επιβεβαίωσαν λεπτομέρειες.

A significant number of casualties can be seen at a #Gaza hospital following the #IsraeliBombardment pic.twitter.com/WiZmyeoWyQ — The Mirror (@ncr_mirror) October 7, 2023

Το Al Jazeera μεταδίδει ότι «δεκάδες θύματα» έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Al-Shifa στη Γάζα και ότι «μεγάλος αριθμός θλιμμένων οικογενειών έσπευσε στο νοσοκομείο μόλις έμαθε την είδηση». Πριν από λίγο, ένα αεροσκάφος του Ισραήλ στόχευσε έναν επιπλέον πυρήνα της Χαμάς δίπλα στο πέρασμα Erez.

A short while ago, an IDF aircraft targeted an additional terrorist cell adjacent to the Erez Crossing. pic.twitter.com/Tq2596MnYB — Israeli Air Force (@IAFsite) October 7, 2023

Στη Γάζα, οι άνθρωποι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες εν αναμονή των επόμενων ημερών συγκρούσεων. Ορισμένοι εκκένωσαν τα σπίτια τους και κατευθύνθηκαν σε καταφύγια. "Φοβόμαστε", δήλωσε η Amal Abu Daqqa, μια Παλαιστίνια που ζει στο Khan Younis, στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Στη Ραμάλα, η οποία είναι συνήθως σχετικά ήρεμη σε σύγκριση με άλλες πόλεις της Δυτικής Όχθης, ένας δημοσιογράφος του Al Jazeera είδε δεκάδες ανθρώπους να συνωστίζονται στα σούπερ μάρκετ, αγοράζοντας τα πάντα από τα ράφια.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο Guardian, ένας ανώνυμος ισραηλινός υπουργός δήλωσε στο Ynet ότι υπάρχει κίνδυνος οι επιθέσεις της Χαμάς να αποσκοπούν στην απόσπαση της προσοχής ενόψει μιας επίθεσης από το βορρά. Εν τω μεταξύ, η λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ δήλωσε ότι «βρίσκεται σε άμεση επαφή με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αντίστασης και διεξάγει συνεχή αξιολόγηση των γεγονότων και της προόδου των επιχειρήσεων μαζί της». Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς μέχρι στιγμής από τις ισραηλινές επιθέσεις έχει σκοτωθεί ένα άτομο.

הרמטכ"ל הכריז על גיוס נרחב של כוחות מילואים. כוחות צה"ל רבים, לרבות יחידות מיוחדות הוקפצו למרחב עוטף עזה ונלחמים במספר מוקדים שונים במרחב האוגדה על מנת להגן על תושבי הדרום>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2023