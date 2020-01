Εκατοντάδες οι αιτήσεις για εργασία σε απομονωμένο νησί

Μια απαιτητική δουλειά σε ένα μικροσκοπικό νησί στην Ιρλανδία, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, wifi ή ζεστό νερό για ντους και αρκετό αέρα, προσέλκυσε παγκόσμιο ενδιαφέρον αιτούντων για τη θέση.

Μια διαφήμιση για δύο φροντιστές που θα διαχειρίζονται καταλύματα και ένα μικρό καφενείο στο νησί Great Blasket, έξω από την ακτή του Ατλαντικού της Ιρλανδίας, έχει προσελκύσει αιτήσεις από την Αλάσκα έως τη Νότια Αφρική. Οι υποψήφιοι είναι εκατοντάδες από τότε που υπήρξε διαφήμιση για τις θέσεις εργασίας. Οι θέσεις, που λειτουργούν από την 1η Απριλίου έως την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, περιλαμβάνουν δωρεάν διαμονή και φαγητό και εκπληκτική θέα από το πιο δυτικό σημείο της Ιρλανδίας το οποίο όμως έχει έκταση μόλις 4,2 τ.χλμ.

«Είναι έντονη και σκληρή δουλειά, αλλά είναι μια πολύ μοναδική θέση», δήλωσε η Alice Hayes, η οποία δημοσίευσε την αγγελία. «Είναι βασικά αυτά που προσφέρει - φωτιά, κεριά, σόμπες, άγρια ζωή και φύση». Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα έπρεπε να έχουν καλή σχέση, καθώς η δουλειά ταιριάζει σε δύο φίλους ή ζευγάρι και θα έπρεπε να είναι σε φόρμα, ευγενικοί και κοινωνικοί. Οι δύο εργαζόμενοι θα πρέπει να φροντίζουν τρεις κατοικίες, οι οποίες φιλοξενούν έως και 21 άτομα και να σερβίρουν τσάι, καφέ και σνακ στους επισκέπτες που καταφθάνουν με φέρι. Το νερό βράζει σε εστίες αερίου και μια μικρή ανεμογεννήτρια παράγει αρκετό ηλεκτρικό ρεύμα για να φορτίσει ένα τηλέφωνο. «Έτσι δεν είστε εντελώς αποκομμένοι», δήλωσε η Hayes στον Guardian, η οποία δεν αποκάλυψε τους μισθούς.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends. 1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided. Email Alice on [email protected] for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH

— Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020