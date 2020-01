Εκκενώνεται φυλακή στην Τουρκία λόγω του σεισμού – 22 οι νεκροί

Σε τουλάχιστον 22 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6, 8 βαθμών που συγκλόνισε την ανατολική Τουρκία, έγινε γνωστό από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, την ώρα που οι ομάδες διάσωσης αναζητούν τουλάχιστον 22 ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων.

"Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ντογκανιόλ της Μαλάτειας και άλλοι 18 στην Ελαζίγ" δήλωσε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τους Υπουργούς Υγείας και Περιβάλλοντος από την πληγείσα επαρχία Ελαζίγ. Τριάντα εννέα άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα χαλάσματα σπιτιών και κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, συμπλήρωσε ο Σοϊλού.

Ένας ακόμη άνθρωπος διασώθηκε, αφού έμεινε παγιδευμένος στα συντρίμμια 14 ώρες. Όπως εξήγησε ο Σοϊλού, λήφθηκε η απόφαση να εκκενωθεί μια φυλακή στην επαρχία Αντιγιαμάν στην ανατολική Τουρκία, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό.

Στο μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας της Τουρκίας Φαχρετίν Κότζα είπε ότι 128 τραυματίες εκ των συνολικά 1.130 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και 34 εξ αυτών έχουν μεταφερθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ συνέστησε στους ντόπιους να μην μπαίνουν στα κατεστραμμένα σπίτια, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην περιοχή, τουλάχιστον 390 από χθες το βράδυ, ενώ οι 12 εξ αυτών είχαν μέγεθος άνω των 4 βαθμών.

Ο Κουρούμ προσέθεσε ότι μια ομάδα 368 μελών βρίσκεται στο σημείο για να αξιολογήσει τις ζημιές που προκάλεσε η σεισμική δόνηση.

Συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς οι επιχειρήσεις διάσωσης στις τουρκικές επαρχίες Ελαζίγ και και Μαλάτεια, που χτυπήθηκαν εχθές από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ.

Αρκετές ώρες μετά το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου στην ανατολική Τουρκία, και με τους συνεχόμενους μετασεισμούς να δυσκολεύουν το έργο των σωστικών συνεργείων, συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας τη διάσωση ανθρώπων που πέρασαν τη νύχτα εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Η τουρκική Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Twitter βίντεο από τη διάσωση τριών ατόμων τις τελευταίες ώρες. Η μία διάσωση έλαβε χώρα στη γειτονιά Μουσταφαπασά, στο κέντρο της Έλαζιγ, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Όπως αναφέρει σε tweet της η AFAD, στις πληγείσες περιοχές βρίσκονται αυτήν την ώρα 1.167 μέλη σωστικών συνεργείων με 18 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και 235 οχήματα. Στην Έλαζιγ έχουν σταλεί επίσης πολλές χιλιάδες σκηνές, κρεβάτια και κουβέρτες για να μοιραστούν στους κάτοικους που είδαν τα σπίτια τους να ισοπεδώνονται.

