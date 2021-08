Εκκενώνονται πόλεις έξω από την Ιερουσαλήμ λόγω πυρκαγιάς(βίντεο)

Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, σε μια πυρκαγιά που κατακαίει τους δασώδεις λόφους έξω από την Ιερουσαλήμ, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει στην εκκένωση περισσότερων μικρών πόλεων σήμερα, καθώς αεροσκάφη και πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς για δεύτερη ημέρα.

Το πύρινο μέτωπο, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων δυτικά της Ιερουσαλήμ, είχε ως αποτέλεσμα να υψωθούν σύννεφα καπνού ανατολικά, φθάνοντας πάνω από την πόλη. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως ορισμένοι άνθρωποι δέχθηκαν φροντίδα επειδή εισέπνευσαν καπνό, όμως δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

BREAKING As wide fires rage in Jerusalem, police have plan to evacuate patients from Hadassah Hospital in the capital, although the hospital administration has just said, there are no plans to evacuate just yet. pic.twitter.com/OASn36D5GE — James Marlow ג’יימס מרלו (@James_J_Marlow) August 16, 2021

Η ισραηλινή Αρχή Πυρόσβεσης και Διάσωσης έκανε γνωστό πως 75 πληρώματα και 10 αεροσκάφη επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας της χώρας, έκαψε χθες περίπου 170.000 στρέμματα, αναγκάζοντας εκατοντάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τις εστίες τους.

Fires broke out in the #Jerusalem mountains.. Smoke covered the sky of #AlAqsaMosque #Breaking Scenes from the fires erupted in agricultural lands near the Israeli settlements in the #Jerusalem, todayhttps://t.co/5tpUAyJTdw #BreakingNews pic.twitter.com/90DSko5Nrz — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) August 16, 2021

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν και άλλες εκκενώσεις, όπως έγραψε η ισραηλινή Αρχή Πυρόσβεσης και Διάσωσης στο Twitter, ενώ σε άλλους έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης.

Την ίδια ώρα, ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν πως ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει διεθνή βοήθεια για τις φωτιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ