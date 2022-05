Έκλεισαν αεροδρόμια σε Ιράκ, Κουβέιτ και Σ.Α. λόγω αμμοθύελλας

Αεροδρόμια έκλεισαν και δημόσιες υπηρεσίες αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους τη Δευτέρα (23/05), λόγω της πολλοστής αμμοθύελλας που έπληξε το Ιράκ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον χίλιοι άνθρωποι να εμφανίσουν αναπνευστικά προβλήματα, προτού το φαινόμενο να κατευθυνθεί προς το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία.

Στο Κουβέιτ, το διεθνές αεροδρόμιο ανέστειλε όλες τις απογειώσεις αεροσκαφών. Για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ένα πυκνό νέφος σκόνης κάλυψε το Ριάντ, ενώ η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε ότι η θύελλα θα συνεχιστεί και τη νύχτα.

