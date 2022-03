Εκρήξεις στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ - Xτυπήθηκε ρωσικό πλοίο

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ. Το λιμάνι του Μπερντιάνσκ βρίσκεται περίπου 75 χλμ βορειοδυτικά της Μαριούπολης, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν χτυπηθεί πλοίο του ρωσικού ναυτικού, αποθήκες πυρομαχικών και δεξαμενές.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Anton Gerashchenko, δήλωσε ότι ένα μεγάλο ρωσικό πλοίο, το «Orsk», του στόλου της Μαύρης Θάλασσας καταστράφηκε, επικαλούμενος το ουκρανικό ναυτικό ενημέρωση στο κανάλι του στο Telegram νωρίς σήμερα το πρωί.

Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Ukrinform επικαλούμενο επίσης δήλωση ναυτικού της Ουκρανίας, σημείωσε ότι ένα ρωσικό πλοίο βυθίστηκε, ενώ άλλα δύο «κάπνιζαν πολύ και προσπαθούσαν να διαφύγουν».

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από το λιμάνι.

Όπως αναφέρουν αναλυτές στον Guardian, το λιμάνι τις τελευταίες ημέρες χρησιμοποιείται από τους Ρώσους προκειμένου να σταθμεύσουν εκεί πολεμικά πλοία, αλλά και για να γίνει ανεφοδιασμός με πολεμικό εξοπλισμό.

It is reported that one #Russian ship sank in occupied #Berdyansk, and two others are smoking heavily and trying to escape. A warehouse with ammunition and fuel was destroyed. pic.twitter.com/rixPh4MpjT

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022