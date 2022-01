Έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα: Τσουνάμι και στην Ιαπωνία

Οι αρχές κάλεσαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στην Ιαπωνία να απομακρυνθούν από τις εστίες τους σήμερα καθώς κύματα ύψους άνω του 1 μέτρου έπληξαν παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο NHK, ύστερα από την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου στην Τόνγκα που είχε ως αποτέλεσμα να εκδοθούν προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Η οδηγία για εκκένωση αφορούσε περίπου 230.000 ανθρώπους σε οκτώ περιφέρειες λόγω του κινδύνου για τσουνάμι, σύμφωνα με το NHK. Η προειδοποίηση περιελάμβανε περιοχές που είχαν πληγεί από το φονικό τσουνάμι της Ιαπωνίας το 2011.

The world's most prepared place for a tsunami pic.twitter.com/nQELOPBrdL #สึนามิ #Japan

Δέκα σκάφη ανατράπηκαν στην επαρχία Κότσι στη νήσο Σικόκου της νότιας Ιαπωνίας, σύμφωνα με το NHK, ενώ η Japan Airlines ακύρωσε 27 πτήσεις σε αεροδρόμια σε όλη τη χώρα.

https://t.co/Ibv0HL0wnS

Tsunami Warning still in effect in Japan Regarding Volcano Eruption off Tonga Coasthttps://t.co/JEC2QXhFnK#Tsunami #Tonga #Japan pic.twitter.com/IPNeNLApE9

— Palindo News English (@IndopalE) January 16, 2022