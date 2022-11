Έκρηξη/ Κωνσταντινούπολη - 6 νεκρoί - 58 τραυματίες (ΒΙΝΤΕΟ)

Μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι, προκαλώντας πανικό στους πολίτες και συναγερμό στις τουρκικές αρχές.

Έξι νεκροί και 58 τραυματίες είναι ο απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε έναν πολυσύχναστο πεζόδρομο στην κεντρική περιοχή της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, δηλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε πως "μυρίζει τρομοκρατία" ενώ μια γυναίκα φαίνεται να έπαιξε ρόλο στο συμβάν.

Security forces and emergency services are deployed at Istanbul's Istiklal following a loud explosion. pic.twitter.com/fTm0TlbwKA

— Ted Regencia تِد (@tedregencia) November 13, 2022