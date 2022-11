Έκρηξη Κωνσταντινούπολη: Video ντοκουμέντο από σύλληψη γυναίκας

Επίσημη ανακοίνωση για την ταυτότητα της γυναίκας η οποία έχει συλληφθεί ως η βασική ύποπτη για την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη το μεσήμερι της Κυριακής από την οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι έξέδωσε το αστυνομικό τμήμα της τουρκικής πόλης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόκειται για την Αχλάμ Αλμπαχασίρ από τη Συρία.

Κατά την ανακοίνωση της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης «η γυναίκα στην ανάκρισή της ομολόγησε ότι εκπαιδεύτηκε ως ειδικός αξιωματικός από την τρομοκρατική οργάνωση του ΡΚΚ και ότι μπήκε στην χώρα παράνομα από την Αρφίν».

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι «η τρομοκράτης του ΡΚΚ πήρε την εντολή για την Κωνσταντινούπόλη από το αρχηγείο που βρίσκεται στο Κομπάνι της Συρίας και παραδέχθηκε ότι πυροδότησε τη βόμβα στις 16:20 της Κυριακής (13/11)

Η στιγμή της σύλληψης της υπόπτου

Η ταυτότητα της γυναίκας ανακοινώθηκε λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση πλάνων από τη σύλληψη της γυναίκας που θεωρείται η βασική ύποπτη για την βόμβα που προκάλεσε την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη.

Στο βίντεο φαίνονται ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να μπαίνουν σε ένα διαμέρισμα, να περνούν χειροπέδες στη γυναίκα και να κάνουν «φύλλο και φτερό» τους χώρους ανακαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, και όπλα.

Παράλληλα χρήστες του twitter δημοσίευσαν φωτογραφίες της ύποπτης γυναίκας μετά τη σύλληψή της.

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022