Έκρηξη / Κωνσταντινούπολη:Μυρίζει τρομοκρατία με γυναίκα καμικάζι

Mια γυναίκα βομβιστής καμικάζι βρίσκεται πίσω από την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 81 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση λόγω της έκρηξης βόμβας που πυροδότησε μια δράστης που ήταν γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες», δήλωσε ο Οκτάι σε δημοσιογράφους.

Αποκαλυπτικό το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας

Τα στοιχεία της τρομοκρατικής επίθεσης στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης συγκεντρώνουν οι τουρκικές αρχές, προκειμένου να φτάσουν στην άκρη του νήματος και να εντοπίσουν την πηγή της πολύνεκρης ενέργειας σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της Πόλης, το μεσημέρι της Κυριακής.

Security forces and emergency services are deployed at Istanbul's Istiklal following a loud explosion. pic.twitter.com/fTm0TlbwKA

— Ted Regencia تِد (@tedregencia) November 13, 2022