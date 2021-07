Έκρηξη Λεβερκούζεν: 5 αγνοούμενοι και 4 βαριά τραυματίες (βίντεο)

RAW: A huge explosion at a chemical park in the western German city of Leverkusen sent a column of black smoke into the air, with officials urging residents to shelter indoors and close their windows. pic.twitter.com/jc2ehvL9T0

Συγκεχυμένη η κατάσταση στην περιοχή

Στο μεταξύ οι αστυνομικές αρχές της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας επισημαίνουν ότι η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Λεβερκούζεν παραμένει συγκεχυμένη .

Την ίδια ώρα, καλούν τους πολίτες να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή για να μην παρεμποδίζουν το έργο των πυροσβεστών και των αστυνομικών.

«Είμαστε με πολλούς αστυνομικούς στην περιοχή και προσπαθούμε να διαλευκάνουμε τι ακριβώς συμβαίνει», αναφέρει στο Twitter η αστυνομία του γερμανικού κρατιδίου. Σύμφωνα με την εταιρεία «Currenta» στην οποία ανήκει το εργοστάσιο που τυλίχθηκε σήμερα στις φλόγες στις 12 ώρα Ελλάδος, το χημικό πάρκο στην πόλη Λεβερκούζεν είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

📹| Explosion in #Leverkusen, #Germany

▪️Huge cloud of smoke has filled the sky over German city after the blast. ▪️The #explosion occurred at the Bayer chemical company. ▪️People have been warned to close their windows and to stay inside. pic.twitter.com/zzJqVhJuh4

— EHA News (@eha_news) July 27, 2021