Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη - Τουλάχιστον 5 νεκρoί - Τραυματίες

Μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι, προκαλώντας πανικό στους πολίτες και συναγερμό στις τουρκικές αρχές.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε πέντε, ενώ υπάρχουν και πολλοί ακόμα τραυματίες.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν κόσμο να τρέχει να απομακρυνθεί από το σημείο της έκρηξης, καθώς και μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων να σπεύδει προς την περιοχή.

Security forces and emergency services are deployed at Istanbul's Istiklal following a loud explosion. pic.twitter.com/fTm0TlbwKA

— Ted Regencia تِد (@tedregencia) November 13, 2022