Έκρηξη στο φράγμα Νόβα Καχόφκα: Ουκρανία - Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για την «οικοκτονία»

Τον καινοφανή όρο «οικο-κτονία» (νεολογισμός από τη σύνθεση των λέξεων «οικολογία» και «γενοκτονία») χρησιμοποίησε η ουκρανική πλευρά για να αποδώσει το μέγεθος και τις συνέπειες της καταστροφής στο φράγμα της Νόβα Καχόφκα, στην περιοχή της Χερσώνας. Το φράγμα έχει υποστεί βαριά ρηγμάτωση και η πλημμύρα που επακολούθησε έπνιξε στο νερό εκατοντάδες κατοικίες, αναγκάζοντας περίπου 85.000 κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

Περίπου 1.500 κατοικίες έχουν πλημμυρίσει μέχρι στιγμής, ενώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και της υδροδότησης. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του τμήματος της Χερσώνας που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, καθώς το υπόλοιπο βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, μεγάλος αριθμός σπιτιών, καθώς και τρεις γέφυρες κατά μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Δνείπερου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές εξαιτίας του ρήγματος στο φράγμα Νόβα Καχόφκα. Ο ίδιος έκανε λόγο για συνεχείς προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να εκκενώσουν την πληγείσα περιοχή, με 50 λεωφορεία και έναν μεγάλο αριθμό από εθελοντές, αστυνομικούς, στρατιώτες, τραυματιοφορείς κ.λπ. Ωστόσο, το νερό εξακολουθεί να ρέει ανεξέλεγκτο.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH

Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους για δολιοφθορά στο φράγμα, ενώ οι Ρώσοι αντεπιτίθενται, καταλογίζοντας στους Ουκρανούς εσκεμμένη προβοκάτσια, ώστε να δικαιολογήσουν τη βιαιότητα των πολεμικών επιχειρήσεων που ετοιμάζουν εναντίον της Ρωσίας -και μάλιστα με τη βοήθεια της Δύσης.

Ο Βλαντίμιρ Λεοντίεφ, ο διορισμένος από τους Ρώσους δήμαρχος της Νόβα Καλκχόβα, κατ' αρχάς προσπάθησε να διαψεύσει ότι υπήρξε καν ζημιά στο φράγμα, χαρακτηρίζοντας σαν «ανοησίες» τις σχετικές πληροφορίες. Αργότερα, όμως, επιβεβαίωσε ότι το φράγμα έχει υποστεί ζημιά «εξαιτίας σφοδρής τρομοκρατικής επίθεσης. Παρόλ' αυτά, δεν τίθεται ζήτημα επείγουσας εκκένωσης του πληθυσμού από την περιοχή». Σε συνάρτηση με αυτά, το Κρεμλίνο θεωρεί σαν «ανοησίες» όσα ισχυρίζονται οι Ουκρανοί για την ενοχή των Ρώσων.

Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «η επιχείρηση δολιοφθοράς στο φράγμα Νόβα Καχόφκα σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με διαταγή από το καθεστώς του Κιέβου. Στόχος των Ουκρανών ήταν να στερήσουν από την Κριμαία το νερό».

Zelensky announces that 150 tons of engine oil have polluted the Dnipro river due to Russia’s decision to destroy the Kakhovka dam.

Russia just caused an ecological disaster.

Never forget that Russia is a terrorist state! pic.twitter.com/C7u8sbKiOq

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023